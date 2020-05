Nach zweimonatiger Pause erster öffentlicher Gottesdienst in Großen-Buseck

Unter strengen Hygieneauflagen nehmen 31 Personen am ersten Corona-Gottesdienst in Großen-Buseck teil. Foto: Zielinski

Buseck (paz). "Wir haben heute ein wichtiges Zeichen gesetzt, das hoffentlich andere Gemeinden anstecken wird", betont Diakon Rudolf Montermann. Nachdem coronabedingt beinahe zwei Monate alle öffentlichen Gottesdienste ausfallen mussten, wagte die katholische Kirchengemeinde Sankt Marien in Großen-Buseck am Sonntagvormittag den ersten Schritt in Richtung Normalität.

Als einzige Gemeinde in Stadt und Kreis Gießen lud Sankt Marien Gläubige zu einem gemeinsamen Gottesdienst ein. Selbstverständlich unter Einhaltung strengster Anweisungen, die an Empfehlungen, die im Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz im Einvernehmen mit dem Deutschen Liturgischen Institut und in Abstimmung unter den Bistümern erarbeitet wurden. Im Mittelpunkt stand dabei, die Gesundheit aller Gottesdienstteilnehmer zu schützen.

Der Beschluss, den Gottesdienst bereits am ersten Sonntag im Mai zu feiern ist nach Auskunft von Diakon Rudolf Montermann und Pfarrer Jonas Adam am Montagabend auf einer Pfarrgemeindesitzung gefallen. "Wir wollten nicht die Sieger in einem Wettstreit sein, aber unsere Gemeindemitglieder haben sich schon länger sehnlichst wieder Gottesdienste gewünscht", erklärt Jonas Adam im Gespräch mit dieser Zeitung. Dass die Vorfreude sehr groß war, bestätigt auch der Diakon, denn mediale könnten nun mal Präsenzgottesdienste nicht ersetzen.

40 Punkte umfasst die Anordnung des Bischofs. Hierzu gehört unter anderem eine Maskenpflicht beim Eintreten und Verlassen der Kirche sowie ein pfarreigener Ordnungsdienst, der unter anderem dafür zu sorgen hat, dass niemand während des Gottesdienstes die Kirche betritt. Alle anwesenden Personen müssen sich im Vorfeld anmelden und dabei ihre Kontaktdaten hinterlassen, um eine Infektionskette zurückverfolgen zu können.

Der Gottesdienst darf maximal eine Stunde dauern. Wie viele Personen daran teilnehmen dürfen, ist von der Größe des jeweiligen Gotteshauses abhängig. Es ist zu gewährleisten, dass der Mindestabstand zwischen den Besuchern in alle Richtungen 1,50 Meter beträgt und sich höchstens eine Person auf zehn Quadratmetern befindet. Ehepaare oder Familien dürfen zusammensitzen.

31 Teilnehmer

Im Falle von Sankt Marien durften 31 Personen am ersten "Corona-Gottesdienst" teilnehmen. Fast alle hatten sich zuvor im Pfarrbüro bei Gertrud Borgmann angemeldet. Nur eine Ausnahme gab es: Eine Radfahrerin, die - vom Glockengeläut angelockt - gerne am Gottesdienst teilnehmen wollte. "Da habe ich ihr spontan meinen Platz überlassen", berichtet Gertrud Borgmann.

Auch auf die Heilige Messe wurde in Buseck nicht verzichtet. Auch hier wurde auf Einhaltung des Mindestabstandes geachtet. "Weil ich die längsten Arme haben, teile ich heute die Hostie aus", verkündete Montermann, der sich gründlich die Hände desinfiziert hatte. Die Gaben wurden zuvor vom behandschuhten Küster in den Korb gelegt und abgedeckt. Der Diakon bat die Gäste, ihre Hände zu Schalen zu falten, damit er die Hostie hineinfallen lassen kann. Die Einzelspendung der Kommunion erfolgte schweigend. Musikalisch wurde die Messe von Manuel Weniger an der Orgel begleitet.

Einzig auf den Gesang wurde verzichtet, da der Atemausstoß beim Singen noch größere Sicherheitsabstände erfordert. "Hier haben wir weniger gemacht als eigentlich möglich wäre", betont Rudolf Montermann, zumal eine kleine Gruppe aus Einzelstimmen nicht gegen die Vorschriften verstoßen hätte. Erlaubt hingegen waren Kehrverse und der Hallelujaruf zum Evangelium, den die Gemeindemitglieder kräftig mitanstimmten.

In seine kurze Predigt baute Pfarrer Adam am "Sonntag des guten Hirten" aktuelle Bezüge ein. Ein guter Hirte sei ein Symbol für eine gute Regierung, dennoch gelte es ihn außerhalb der Machtspiele dieser Welt zu suchen. Oft genug sei - wie die Geschichte gezeigt habe - ein Hirte zum Wolf geworden. In seiner Fürbitte gedachte Adam an diesem Sonntag besonders auch der Menschen, die um ihren Arbeitsplatz fürchten müssen beziehungsweise ihn schon verloren haben. "Bleiben Sie gesund" gab er den Besuchern mit auf den Nachhauseweg.

An normalen Sonntagen kommen im Schnitt 200 Gläubige in die katholische Kirche in Buseck. Und statt zwei Messdienern sind es in der Regel zwölf. "Weil so viele den Gottesdienst mitgestalten wollten, hatten wir die Qual der Wahl", berichtet Gertrud Borgmann. Dennoch waren nicht nur Pfarrer Jonas Adam und Diakon Rudolf Montermann mit dem Gottesdienst sehr zufrieden. Auch die Besucher zeigten sich begeistert.

"Der heutige Gottesdienst hat mir sehr viel gebracht", sagt Stefanie Klink aus Trohe, die zusammen mit ihrer Tochter Pia Wack den Gottesdienst besucht hat. "Das war einfach toll umgesetzt", bestätigt Pia Wack. "Ich kann mir vorstellen, wie viel Arbeitsaufwand die Gestaltung des Gottesdienstes im Vorfeld bedeutet hat. Hier merkt man die Liebe der Kirche zu ihrer Gemeinde." Mutter und Tochter haben sich bereits für den kommenden Sonntag - den Muttertag - zum Gottesdienst angemeldet.

"Nach einem so langen Entzug hat mir der Gottesdienst richtig gut getan", bestätigt auch Reinhard Katzauer aus Buseck. Obwohl er zu der Risikogruppe der Übersechzigjährigen gehört, hat Katzauer sogar die Rolle eines der drei Ordner übernommen. "Ich hatte dabei keine Angst um meine Gesundheit", betont er.

Da es so viele Anmeldungen gab, wurde am Abend um 18 Uhr ein weiterer Gottesdienst gefeiert. Die nächsten Termine sind am Montag um 18 Uhr, am Mittwoch um 19 Uhr, am Freitag um 18 Uhr, am Samstag um 18 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr. Um Anmeldung im Pfarrbüro wird selbstverständlich gebeten.