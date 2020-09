Nachhaltiges in Broschüre aufgenommen

Jetzt teilen:

Wettenberg (red). Das Netzwerk "Bildung für nachhaltige Entwicklung" (BNE) Mittelhessen stellt eine Info-Broschüre im Holz- und Technikmuseum in Wißmar vor. Pünktlich zum sechsten Hessischen Tag der Nachhaltigkeit am Donnerstag, 10. September, stellt das Netzwerk zwischen 11 und 16 Uhr eine über 50 Seiten umfassende Broschüre vor, in der 25 Einrichtungen aus der mittelhessischen Region sich selbst und ihre auf BNE ausgerichteten Aktivitäten präsentieren. Gleichzeitig informiert die Broschüre in übersichtlicher Form über Angebote für Erzieherinnen in Kitas sowie Lehrkräfte im schulischen Bereich und in der Erwachsenenbildung. Besagte Zielgruppen sind eingeladen, die Broschüre am Tag der Nachhaltigkeit einzusehen.

Sinn und Zweck der BNE-Netzwerke ist es, nachhaltiges Denken und Handeln an Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu vermitteln. Die Menschen sollen dabei in die Lage versetzt werden, Entscheidungen für die Zukunft zu treffen und dabei abzuschätzen, wie sich das eigene Handeln auf künftige Generationen oder das Leben in anderen Weltregionen auswirkt. "Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)" befasst sich also mit grenzüberschreitenden Zusammenhängen wie beispielsweise dem Klimawandel oder der globalen Gerechtigkeit. Wegweisend sind dabei die 2015 von 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen unterzeichneten 17 nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs).

Das Wißmarer Museum ist als "Regionales Umweltbildungszentrum", zertifizierter "Außerschulischer Lernort" und "Koordinationsstelle des mittelhessischen BNE-Netzwerks" für die Broschüreninhalte verantwortlich.