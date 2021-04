Nächtliche Ausgangssperre im Landkreis Gießen bleibt bestehen

Die nächtliche Ausgangssperre im Landkreis Gießen bleibt vorerst bestehen. Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Auch wenn die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag den fünften Tag in Folge unter 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner lag, ist die Allgemeinverfügung des Landkreises, die unter anderem eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr beinhaltet, weiterhin gültig. Warum das so ist, erklärte Kreis-Pressesprecher Dirk Wingender auf Anfrage dieser Zeitung.

Zunächst die Zahlen: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Gießen ist (Stand 6. April) auf 185,1 gestiegen, am Vortag lag sie noch bei 155,5. 112 Neuinfektionen wurden seit Ostermontag verzeichnet. Unverändert 327 Kreisbürger an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. 51 (49) Frauen und Männer werden stationär behandelt. Es gibt 1365 (1384) aktive Corona-Fälle.

Folgende aktive Fälle (in Klammern der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert) sind zu verzeichnen: Allendorf/Lda. 11 (147,5), Biebertal 20 (29,9), Buseck 49 (139,8), Fernwald 45 (130,2), Gießen 525 (250,6), Grünberg 67 (139,6), Heuchelheim 23 (25,6), Hungen 59 (246,1), Langgöns 31 (85,5), Laubach 141 (375,1), Lich 52 (203,0), Linden 34 (68,7), Lollar 60 (97,0), Pohlheim 95 (181,9), Rabenau 16 (79,4), Reiskirchen 76 (341,5), Staufenberg 25 (70,8), Wettenberg 36 (135,2). Seit dem ersten Fall Ende Februar 2020 wurden 10 737 (10 625) Corona-Fälle verzeichnet. 9045 (8914) Personen gelten als genesen.

"Man muss berücksichtigen, dass es aufgrund der Osterfeiertage zu weniger Tests und weniger Laborauswertungen kam. Dies kann dazu führen, dass Inzidenzen sinken - obwohl tatsächlich die Zahl der Neuinfektionen nicht rückläufig ist. Die 29. Allgemeinverfügung, die die nächtliche Ausgangssperre beinhaltet, bleibt bestehen. Erst wenn alle Laborergebnisse, die über Ostern nicht bearbeitet wurden, nachgetragen wurden, kann die Situation im Landkreis neu bewertet werden. Dies entspricht auch dem Vorgehen während der ersten Ausgangssperre an Weihnachten und der Empfehlung des Landes", erläuterte Wingender.

Die Zahlen untermauern diese Position. Während am Ostersonntag 17 Neuinfektionen gemeldet wurden, waren es am Ostermontag nur sieben und am Dienstag hingegen 112. Es gebe hinsichtlich der Aufhebung der Allgemeinverfügung und damit der nächtlichen Ausgangssperre "keinen Automatismus", da weiterhin mit steigenden Zahlen zu rechnen sei, betonte der Pressesprecher. Die erste nächtliche Ausgangssperre im Landkreis hatte ab Mitte Dezember vier Wochen gedauert. "Wir dürfen auch nicht allein die Inzidenzen betrachten, sondern auch die weitere pandemische Lage und die Situation in den Krankenhäusern, die bereits eine deutlich höhere Belegung der Intensivbetten und eine längere Belegungsdauer verzeichnen." Wingender verwies weiterhin darauf, dass das Eskalationskonzept des Landes zur Rücknahme von Einschränkungen eine "Soll"-Formulierung und keine "Muss"-Formulierung verwende.

Für Verwirrung sorgt immer wieder, dass die Zahlen des Robert Koch-Institutes (RKI) von denen des Landkreises abweichen - in der vergangenen Woche erheblich. Wingender hat dafür im Detail keine Erklärung. Das RKI selbst schreibt auf seiner Internetseite: "Generell gilt: Die Behörden im Land- oder Stadtkreis verfügen immer über die aktuellsten Zahlen. Diese sind mit ausschlaggebend für die Bewertung der Situation vor Ort. Die örtlichen Behörden entscheiden auch darüber, welche Maßnahmen ergriffen werden." Das Gesundheitsamt veröffentliche die aktuellen Zahlen jeden Nachmittag, melde diese später am Tag an die zuständige Landesbehörde und von dort gehe es zeitverzögert an das RKI, so Wingender.