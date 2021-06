Nackter Mann belästigt am Wißmarer See zwei Frauen

Die Polizei sucht nach einem Mann, der in der Nähe des Wißmarer Sees zwei Frauen belästigt hat. Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

WISSMAR - Ein nackter Mann mit erigiertem Glied hat am Sonntag gegen 19.25 Uhr an der Lahn in der Nähe des Wißmarer Sees zwei junge Frauen belästigt.

Diese hielten sich am Ufer der Lahn in der Verlängerung der Straße "Im Schacht" am Abzweig Richtung Holz- & Technik-Museum auf. Plötzlich kam ihnen der Unbekannte durch das hochgewachsene Gras entgegen. Relativ souverän ignorierten die jungen Frauen den Mann und gingen an ihm vorbei. Hierbei schlug dieser einer der Frauen auf den Po. Die Getroffene schrie ihn an und beide Frauen verließen letztlich den Ort. Der Exhibitionist war nach Angaben der Polizei circa 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, hatte eine kräftige Statur, einen Bierbauch, eine Halbglatze mit dunklem Haar und braune Augen.

Wenig später fuhr ein Radfahrer an den Frauen vorbei. Eine ist sich sicher, dass es sich um den Exhibitionisten handelte. Dieser trug ein blaues Polo-Shirt mit kurzen Ärmeln, eine blaue Jeans sowie schwarze Sneakers.

"Wer hat den Nackten am Sonntagabend noch beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Unbekannten machen?", fragt die Kriminalpolizei Gießen und bittet um Hinweise unter 0641/7006-2555.