Naturlandstiftung des Landkreises Gießen wollte Neuanfang vor zehn Jahren feiern

Kreis Giessen (red). "Kooperationen machen aus Zwergen Elefanten" ist das Motto der Naturlandstiftung im Landkreis Gießen, seit dort 2010 mit Ottfried Weber als Vorsitzendem ein Neuanfang gewagt wurde. Viele kleine Vereine arbeiten mit meist geringen finanziellen Ressourcen vor sich hin, größere Projekte sind oft nicht zu stemmen. Was liegt also näher, als sich zu Vorhaben zusammenzuschließen, um gemeinsam im größeren Stil erfolgreich arbeiten zu können? Das war vor zehn Jahren der Ansatz beim Neuanfang. Die Naturlandstiftung wollte dies ordentlich feiern, musste diese Pläne aber wegen der Corona-Pandemie absagen.

In jedem Verein seien Kompetenzen von Mitgliedern vorhanden, die aktiviert werden könnten. "Mit dieser Idee tat sich am Anfang ein Teil unserer Kooperationspartner schwer", stellte Gabriele Winter von der Naturlandstiftung in einer Pressemitteilung fest. Man sei es gewöhnt gewesen zu sagen: "Das haben wir alleine geschafft." Das Verbundenheitsgefühl in der eigenen Gruppe sei dadurch auch gestärkt worden.

"Aber in der Naturlandstiftung sind wir der Meinung, es ist an der Zeit, zu sagen: Das haben wir gemeinsam geschafft. Wie auch im Naturschutz können heute unsere Probleme nur dann gelöst werden, wenn wir gemeinsam anpacken und der Einzelne seinen Erfolg in eine größere Gruppe stellt", fügte Ottfried Weber dazu. 2013 wurde die Naturlandstiftung für diesen Projektansatz stellvertretend für die Kooperationspartner mit dem Staatsehrenpreis des Landes für Lebensraumgestaltung ausgezeichnet. "Das hat uns in unserer Arbeit beflügelt. Wenn wir heute rückblickend darauf sehen, hat sich unsere hartnäckige Arbeit bei allen auch vorkommenden Rückschlägen ausgezahlt", meinte Weber.

Bienenzüchter dabei

Der erste Verein, der zu einer Vorstandssitzung eingeladen habe, sei der Bienenzuchtverein Grünberg und Umgebung gewesen. Sehr vorsichtig wurden die Positionen abgeklopft und am Ende festgestellt, dass es beiden Seiten um den Erhalt und die Verbesserung der Natur gehe. Die in der Naturlandstiftung organisierten Jäger seien nun mit anderen Augen gesehen worden. So konnten 2011 erste Blühflächen zum Schutz der Insekten angelegt werden. Fördergelder für Saatgut gab es damals noch nicht. Die Kosten teilten sich beide Vereine.

Kurz danach stieß auch der Verein für landwirtschaftliche Fortbildung Grünberg zu der Kooperation. Dort gab es seit langer Zeit Fachvorträge zur Fortbildung der Landwirte. Nun wurden die Vorträge gemeinsam organisiert. Zu den Feldbegehungen traf man sich daraufhin ebenfalls gemeinsam, hörte von den Sorgen und Nöten der anderen und prüfte die Machbarkeit von Strategien, um die Umwelt zu schützen. Mit welcher Sämaschine war es zum Beispiel möglich, kleine Randstreifen mit Samen unterschiedlicher Größe einzusäen?

Doch die Frage nach der finanziellen Unterstützung war noch offen. Ulrich Deneke, Schatzmeister des Vereins, verwies jeweils auf das begrenzte Budget, wenn wieder ein neues Projekt angegangen werden sollte. Bei einem Fachvortrag bot der landwirtschaftliche Berater der Firma Bayer, Bodo Peth, an, die Beschaffung der Samen zu sponsern. Das war der Durchbruch für das gemeinsame Projekt.

Gleichzeitig legte die Landesregierung ein Programm auf, bei dem Landwirte Flächen auf fünf Jahre finanziert bekamen, wenn sie mit mehrjährigen Blühmischungen eingesät wurden. Diese Möglichkeit wurde im Laufe der Zeit von immer mehr Landwirten genutzt. Nun stießen auch weitere Kooperationspartner zu dem Projekt. Kommunen, Obst- und Gartenbauvereine, Schulen, engagierte Naturschützer und der Landschaftspflegeverein schlossen sich an.

Vorstand erweitert

Der Landwirt Henning Schäfer unterstützt mit seiner Fachkompetenz die Planung und Ausführung der Blühflächen und sät zusammen mit Landwirt Linker für die anderen Betriebe die Flächen ein. Das spart Arbeitszeit, da die Maschine nur einmal eingestellt werden muss. 2019 wurde der Vorstand der Naturlandstiftung um Dr. Heino Steinmetz und Dr. Michael Gaudchau erweitert, die ebenfalls ihr landwirtschaftliches Knowhow einbringen. Heute stehe die Kooperation auf festen Füßen, bilanzierte Gabriele Winter. Die finanzielle Unterstützung auch durch die Landesregierung sei weiter ausgebaut worden. Dadurch könnten immer mehr Blühflächen angelegt werden.

Für die Zukunft wünscht man sich, dass mehr mehrjährige Blühmischungen gesät werden. "Flächen, die mehrere Jahre in Ruhe gelassen werden, sind ein Eldorado für Insekten, Kleintiere, Hasen und Rebhühner", stellte Gabriele Winter fest. Das obige Bild zeigt einen schmalen Ackerstreifen, der neben einer Senfackerfläche angelegt wurde. Der Senf speichert die Feuchtigkeit, Hasen und Rebhühner meiden das. Als das Foto im Herbst entstand, seien zwei Hasen aus der Blühfläche herausgesprungen. Eine Rebhuhnkette konnte dort ebenfalls beobachtet werden.

"So blicken wir hoffnungsvoll in die Zukunft, was zur Zeit nicht so leicht ist", erklärte Vorsitzender Weber. Weitere Infos gibt es unter www.naturlandstiftung-giessen.de.