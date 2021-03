Naturschützer aus Kreis Gießen bauen besondere Behausungen

Schleiereulen sind ausgezeichnete Mäusefänger, werden aber immer seltener. Die hübchen Vögel finden kaum noch geeignete Nistgelegenheiten. Foto: Nabu

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HARBACH/NONNENROTH - Im März und April kann man die Eulen besonders oft rufen hören. Denn jetzt ist Balzzeit. Ob Schleiereule oder Steinkauz, die lautlosen Jäger bekommen immer mehr Schwierigkeiten, eine geeignete Wohnung zu finden. Scheunen mit offenen Giebeln oder alte Obstbäume mit Höhlen sind kaum noch vorhanden. Gut, dass es da Naturschützer gibt, die sich um "Sozialwohnungen" für Eulen kümmern.

So etwa der Vogel- und Naturschutzverein Harbach. Harald Braun, der Vorsitzende des Vereins, hat kürzlich erst einen nachhaltigen Eulenkasten aus Holzbrettern gefertigt und ihn Thorsten Zeutzheim übergeben. Dieser hatte in der "Müllerschen Scheune" in Harbach Gewöllereste und sogar Schleiereulen entdeckt. Die Scheune ist im Giebel offen und es werden neben Viehfutter auch Heu und Stroh für die Dexter- Kleinrinderzucht gelagert. Das zieht natürlich Mäuse an und die gehören wiederum zur Lieblingsspeise der Schleiereule, die von der Scheune aus auch zur Jagd unmittelbar ins freie Feld fliegen kann.

Nach Begutachtung der Lage wurde kurz entschlossen der geräumige Kasten im Gebälk aufgehängt, zumal die Scheune ein idealer Brutplatz für die seltene Schleiereule sein könnte. Braun bedauert, dass die meisten alten Scheunen heute verwaist, leer geräumt und mitunter verbarrikadiert sind. Damit ist in solchen Scheunen kaum eine Zuflucht möglich sowie für Mäuse keine Nahrung und auch für Eulen nichts zu Fangen in der kargen Winterzeit. Jetzt hoffen die Vogelfreunde, dass der Brutkasten angenommen wird.

Fotos Schleiereulen sind ausgezeichnete Mäusefänger, werden aber immer seltener. Die hübchen Vögel finden kaum noch geeignete Nistgelegenheiten. Foto: Nabu Ein in Nonnenroth geborener junger Steinkauz bei einer Nestkontrolle. Foto: H. Weiss Thorsten Zeutzheim mit dem neuen Schleiereulenkasten. Foto: W. Launspach 3

In früheren Jahren war die Schleiereule nahezu in jeder kleinbäuerlichen Scheune anzutreffen. Sie war ein gern gesehener Gast, weil sie die Mäuse dezimierte und ihr wurden dafür Einflugöffnungen in Scheunen eingebaut. Mit einer Flügelspannweite von bis zu 95 Zentimetern gehört die Schleiereule zu den Großeulen unserer Heimat.

Ein echter Zwerg ist dagegen der Steinkauz. Mit seiner Spannweite von rund 50 Zentimetern ist der dennoch ein geschickter Jäger.

"Die Vögel haben in den letzten Tagen begonnen, mit ihren typischen Gesängen ihre Reviere in den Streuobstwiesen zu verteidigen. Die kleinen Eulen stecken mit ihren weithin hörbaren Rufen ihr Territorium ab, wobei sich sowohl Männchen als auch Weibchen daran beteiligen. Dies ist die ideale Zeit für uns, um nach Steinkäuzen zu suchen", erläutert Heinz Weiss vom Nabu Nonnenroth. "Die akustische Bestandsaufnahme ermöglicht es uns, ohne Störung die Anzahl der Reviere zu erfassen", so Weiss.

So könne man gezielt die Grundstücksbesitzer der Streuobstflächen ansprechen und Maßnahmen zur Aufwertung des Lebensraumes planen. Dazu gehörten etwa das mosaikartige Mähen der Wiesenflächen, damit sich über das Jahr hohe und niedrige Grasflächen abwechseln und möglichst vielen Kleintieren, die zur Beute der Käuze gehören, Lebensraum bieten. Auch alte Bäume mit ihren Höhlen und Spalten würden Nistmöglichkeiten bieten. Wo dies nicht geht, hängen die Mitglieder von Nabu und HGON Steinkautzröhren als "Behelfswohnungen" auf.

Der Steinkauz braucht nicht nur naturnahe Flächen, sondern ein kreisweites Lebensnetz, das die Biodiversität langfristig schützt. Da seien Kommunen und auch der Kreis Gießen gefordert, mahnt Weiss.

Die meisten Steinkäuze siedelten sich im Umkreis von zehn Kilometern um ihren Geburtsort an. "Sie verteidigen ihre Reviere zwar deutlich gegen Eindringlinge, sind aber generell gesellig und haben gerne Nachbarn in Rufweite", weiß der Experte. Genau dafür müsse die ökologische Infrastruktur Vernetzungsgebiete, Trittsteine und neue wertvolle Lebensräume bieten, um der Art die weitere Ausbreitung zu erleichtern.