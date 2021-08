Naturschutzzentrum Trais-Horloff nach Einbruch total verwüstet

Fassungslos stehen Ana Farago-Macht (l.) und Renate Hecht vor den Trümmern der Küche, die sie für Kräuter- und Kochseminare nutzen wollten. Foto: Kächler

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

TRAIS-HORLOFF - Fassungslos und mit Tränen in den Augen stehen Mitglieder des Naturschutzbundes (Nabu) Horlofftal am Montag vor ihrem Vereinsheim. Das "Naturschutzzentrum Alter Bahnhof Trais-Horloff" haben sie in den vergangenen beiden Jahren mit viel Eigeninitiative liebevoll ausgebaut und renoviert. Jetzt bietet sich ihnen ein Bild der Verwüstung. Mit unglaublicher Brutalität ist die Einrichtung komplett zerstört worden.

Thomas Baur, der selbst unzählige Arbeitsstunden beim Ausbau geleistet hatte, führte die Spurensicherung der Polizei durch das Gebäude. "Selbst die ermittelnden Beamten zeigten sich von dem Ausmaß der mutwilligen Zerstörung schockiert", berichtet er. Das alles wieder herzustellen würde nach seiner Schätzung rund 20 000 Euro kosten. Auch auf dem Bahnsteig wurden ein Fahrkartenautomat, ein Verkehrszeichen und eine Fahrplanvitrine demoliert. Der Automat wurde am Montag bereits ersetzt.

Mit einem Feuerlöscher haben die Täter offensichtlich versucht, ihre Spuren im Gebäude zu verwischen. Dies scheint allerdings nicht wirklich gelungen zu sein. Wie Jörg Reinemer, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen, auf Anfrage mitteilte, konnten vom kriminalpolizeilichen Erkennungsdienst am Tatort zahlreiche Spuren gesichert werden.

Von der sinnlosen Zerstörungswut sind auch Ana Farago-Macht und Renate Hecht, vielen Hungenern als "Kräuterfrauen" bekannt, betroffen. In der Küche wollten sie eigentlich bald ihre Kräuter- und Kochseminare abhalten. "Wir haben erst kürzlich einen neuen Herd, eine Spülmaschine und einen Kühlschrank für rund 2000 Euro angeschafft", erläutert Renate Hecht und blickt fassungslos auf die total verwüstete Einrichtung.

Der alte Bahnhof Trais-Horloff, nahe dem See gelegen, wurde bereits 1988 durch den Nabu Horlofftal von der Deutschen Bundesbahn erworben und zum "Naturschutzzentrum" ausgebaut. Seitdem ist das Gebäude ein vielgenutzter Ort für Seminare und Ausstellungen.

Aufgrund der exponierten Außenlage habe der gemeinnützige Verein als Grundstücks- und Gebäudeeigentümer schon von Beginn an dort eine seitdem wirksame Einbruchsicherung von einem Metallbau-Fachbetrieb anbringen lassen, erläutert Stephan Kannwischer, Sprecher des Nabu Horlofftal. Vereinzelt seien in den vergangenen Jahren kleinere Vandalismusschäden auch im Bahnsteigbereich registriert worden.

Die Schäden, die am vergangenen Wochenende verursacht wurden, gehen über gewöhnlichen Vandalismus weit hinaus. Es wurden nicht nur Fenster eingeworfen, Spiegel, Regale, Tische und Türen demoliert, sondern die komplette Einrichtung brachial auseinandergenommen.

"Wir haben zwar neben Gebäude- und Haftpflichtversicherung für die Immobilie auch eine Mitgliederversicherung, jedoch existiert keine Versicherung, die Vandalismusschäden eines solchen Ausmaßes abdeckt, wozu es auch in den letzten 33 Jahren seit Erwerb keine wirkliche Veranlassung gab", so Kannwischer konsterniert.

Wie Jörg Reinemer weiter mitteilte, erhielt die Polizei am Sonntag, gegen 8.30 Uhr, die Meldung, dass es zu erheblichen Sachbeschädigungen direkt an dem Bahnsteig der Bahnlinie zwischen Hungen und Nidda gekommen sei. Zeugen hätten bei einer ersten Anwohnerbefragung mitgeteilt, dass sie gegen 4 Uhr am Sonntagmorgen aus dem Bereich der Haltestelle am alten Bahnhof laute Stimmen wahrgenommen haben.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Taten in den frühen Morgenstunden begangen wurden. Die Polizei sucht daher Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder der Gruppe geben können. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430.