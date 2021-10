Neidel verspricht Klimaschutzdezernat

Landratskandidat Peter Neidel (l.) informierte sich bei Hungens Bürgermeister Rainer Wengorsch über den Solarpark. (Foto:CDU-Kreisverband)

KREIS GIESSEN - (red). CDU-Landratskandidat Peter Neidel hat gemeinsam mit Hungens Bürgermeister Reiner Wengorsch (FW) und dem Betriebsleiter des Eigenbetriebs, Thomas Weichmann, den Solarpark in Hungen besichtigt. An Weihnachten 2009 ging der damals größte kommunale Solarpark Hessens im Stadtteil Trais-Horloff auf einer Fläche von acht Hektar ans Netz. „Hungen hat damit eine Vorreiterrolle auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien eingenommen“, erklärte Neidel in einer Pressemitteilung und bezeichnete das Engagement als „vorbildlich“.

Die 12 672 Module erzeugten eine Leistung von circa 2,9 Megawatt, womit der durchschnittliche Strombedarf von etwa 800 Haushalten gedeckt werde. Jährlich würden durch den Solarpark circa 1900 Tonnen CO₂ eingespart.

Neidel verwies auf die Vereinbarungen im Koalitionsvertrag der neuen Kreisregierung aus CDU, Grünen und Freien Wählern zum Klimaschutz. „Neben dem Klimageld und vielen anderen Maßnahmen müssen wir auch das Potenzial durch Solar- und Fotovoltaikanlagen besser nutzen. Vor allem bei Neubauten müssen wir, wenn möglich, diese immer für die Dächer einplanen.“

Sollte er zum Landrat gewählt werden, erhalte der hauptamtliche Kreisbeigeordnete Christian Zuckermann (Grüne) ein Klima- und Umweltschutzdezernat, in dem alle Maßnahmen und die Expertise in diesem Bereich gebündelt würden.