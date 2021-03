Neubau der Limesschule in Watzenborn-Steinberg gestartet

Es wird bereits fleißig gebaggert, und am Dienstag fand dazu der erste Spatenstich für den Neubau der Limesschule in Watzenborn-Steinberg am zukünftigen Fortweg-Eingang statt (v.l.): Michael Christl, Philipp Altschuck, Christiane Schmahl, Katharina Hilberg, Andreas Ruck und Martin Adler unter Wahrung des Mindestabstandes. Foto: Weißenborn

POHLHEIM - Schuldezernentin Dr. Christiane Schmahl (Grüne) war auf der falschen Seite gelandet. Daher musste Michael Christl vom Planungsunternehmen am Dienstagmorgen erst einmal den Bauzaun öffnen, der Baustelle und altes Schulgelände voneinander trennt. Die Limesschule in Pohlheim wird neu gebaut, und die Schüler werden fast nichts davon merken.

Es gibt auf dem Riesengelände zwischen Fortweg, Herder- und Pestalozzistraße in Watzenborn-Steinberg genügend Platz, um im Altgebäude den Schulbetrieb zu gewährleisten und unterhalb gleichzeitig neue Gebäude zu errichten. Bereits jetzt ist die Baugrube zu großen Teilen ausgehoben.

In den nächsten zwei Jahren wird im ersten Bauabschnitt das neue Schulgebäude erstellt. Rund 11,53 Millionen Euro sind dafür veranschlagt, von denen der Kreis aus dem Investitionsförderprogramm KIP 2 rund 7,83 Millionen Euro bekommt. Die marode Turnhalle auf dem höherliegenden Gelände samt WC und Duschen bleibt erhalten, wie auch die Räumlichkeiten für die Ganztagsbetreuung in den Laumann-Häusern und nicht zuletzt der neuere Vier-Klassen-Pavillon auf dem Gelände. Alles andere wird abgerissen und das Gelände oben neu gestaltet.

Noch zuvor war in der Pohlheimer Politik diskutiert worden, ob man dem Kreis einen Teil des Geländes abkaufen könnte, um andere Projekte in dem Bereich zu realisieren. Die scheidende Schuldezernentin Schmahl spricht sich allerdings aktuell gegen einen Verkauf aus. Die Stadt am Limes wachse weiter und der Betreuungsbedarf steige. 300 Schüler werden in der alten Limesschule zu Normalzeiten vor Ort unterrichtet. Der neue Bau samt Altbestand ist später für 400 ausgelegt. Zum ersten Spatenstich trafen sich Honoratioren und Planer im Fortweg. Gleich gegenüber befindet sich die Adolf-Reichwein-Gesamtschule. Bis auf Weiteres ist der Grundschulzugang noch in der Pestalozzistraße beheimatet.

Schmahl sprach zur Einführung klare Worte. Das Altgebäude sei eine "energetische Katastrophe". Er brauche 194 Kilowattstunden pro Quadratmeter jährlich an Energie, die neu erbaute kreiseigene Erich-Kästner-Schule in Lich nur ein Viertel davon.

Vom neuen Haupteingang werden die Schüler zu einem Foyer geleitet, das Eingangs- und Pausenhalle zugleich darstellt. Dahinter finden sich Mensa und Verwaltung sowie Musik- und Mehrzweckräume Richtung Herderstraße. Im ersten Stockwerk gibt es Klassentrakte und den Zugang zum Vier-Klassen-Pavillon über einen Steg, im zweiten Obergeschoss weitere Klassen-, aber auch Besprechungs- und Gruppenräume.

Bisher war die Limesschule nicht barrierefrei. Das wird sich ändern, denn im neuen Gebäude wird ein Aufzug eingebaut. Auf der Ostseite des Neubaus entsteht ein neuer Schulhof mit Balanciermöglichkeiten, Toren und Basketballkörben. Die Höhenunterschiede auf dem Gelände werden mit Steinquadern abgefangen, auf denen auch im Freien unterrichtet werden kann. Lieferverkehr, Lehrer und Feuerwehr werden über die Herderstraße geleitet. Dort wird auch eine neue Schulbushaltestelle eingerichtet.

Nichts vorgesehen

Die vorhandene marode Turnhalle auf dem Gelände wird nicht im Zuge des Neubaus saniert. Erneuerungsfähig sei sie, betonte Schmahl, das habe das Sportstättenkonzept des Landkreises ergeben. Wie es hier weitergehe, stehe nicht fest. Sie selbst scheidet nach zehn Jahren Ende Mai als Dezernentin aus. Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger muss es dann richten. Wichtig ist ihr, dass der alte Baumbestand auf dem Areal bleibt und durch weitere 31 neue Bäume ergänzt wird. Schattenspender seien beim Klimawechsel ein Muss auf einem Schulgelände: "Mit Sonnensegeln haben wir bisher Pech gehabt, da des Öfteren ,Vandalen' auftauchten." Deswegen würde auch das Außenmobiliar robust eingekauft. In Richtung des anwesenden Neu-Bürgermeisters Andreas Ruck wünschte sich Schmahl für Pohlheim eine aufsuchende Jugendarbeit. Gerade die beiden Schulnachbarn im Bereich Fortweg seien besonders betroffen, seit Jahren. Es würden hier immer wieder Jugendliche auffallen, die am Abend auf den Schulhöfen zu arg feierten.

Ruck freute sich zunächst über die Investition des Kreises in Pohlheim und kündigte zu jeder Zeit Gesprächsbereitschaft an, natürlich auch im Hinblick auf die Schulhofproblematik. Er wiederum wünschte sich, dass die Stadt und der Landkreis überlegen sollten, noch etwas Gemeinsames auf dem Riesenareal der Limesschule zu bewerkstelligen.

Natürlich schaute auch die Leiterin der Limesschule, Katharina Hilberg, zum Spatenstich vorbei. Hier werde "ein Grundstein für Neues gelegt" freute sie sich ebenfalls und zitierte damit den kleinen Prinzen aus dem gleichnamigen Kinderbuch.

Der geschäftsführende Gesellschafter des Frankfurter Planungsbüros Christl&Bruchhäuser aus Frankfurt, Michael Christl, unterstrich: "Die neue Schule wird offen, einzigartig und wunderbar." Das Gebäude werde aus Stahlbeton errichtet. Sein Büro mit dem Projektleiter Philipp Altschuck habe besonders darauf geachtet, dass die Klassen lichtdurchflutet sind. Auch eine Belüftungsanlage ist vorhanden. Corona-bedingt habe hier nichts umgeplant werden müssen. Vom Kreis aus ist Architekt Martin Adler zuständig.

Pro Jahrgangsstufe können vier Klassen in der neuen Limesschule belegt werden, bisher ist die Grundschule dreizügig. Es wird in Clustern unterrichtet, das heißt, die Jahrgangsstufen erfahren im Gebäude eine klare räumliche Trennung. Jedes Cluster (zum Beispiel alle ersten Klassen) hat vor Ort eigene Differenzierungsräume, eigene Klassenräume, einen eigenen "Lernflur", der in der Mitte liegt, und einen eigenen Zugang.