Neue Abteilung Pneumologie an Licher Asklepios Klinik

Ulrich Grandel, Christiane Ankele und Friedrich Grimminger (v.l.) freuen sich mit Fabian Mäser über die neue Abteilung Pneumologie. Foto: Rembowski

LICH - "Tief durchatmen" hat in Lich eine neue Bedeutung, denn an der Asklepios Klinik wird ein neuer Bereich etabliert: die Pneumologie. Dabei handelt es sich um ein Teilgebiet der Inneren Medizin, das sich speziell mit Lungenerkrankungen beschäftigt.

"In der Pneumologie sind wir spezialisiert auf die Diagnostik und Behandlung sämtlicher Lungenerkrankungen - ob Verengung der Atemwege durch Asthma oder COPD, Lungenentzündungen, Tumoren von Lunge und Rippenfell, Lungenfibrosen oder Störungen der Atmung im Schlaf", erläutert Prof. Dr. Dr. Friedrich Grimminger, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, in einer Pressemitteilung. Er hat zahlreiche Schwerpunktzentren aufgebaut und zählt mit dem Gießener Institut für Lungengesundheit international zur Spitze der Lungenforscher. Nun hat er in Lich ein Team aus Fachleuten gebildet.

"Ziel ist es, dass wir in enger Kooperation mit dem Lungenzentrum des Universitätsklinikums Gießen eine bestmögliche Versorgung bestimmter Krankheitsbilder an der Licher Klinik sicherstellen können. Dazu gehören beispielsweise das Bronchialkarzinom oder andere Tumorarten in der Lunge, der Bluthochdruck in der Lunge sowie die verschiedensten Formen des gefährlichen akuten und des chronischen Lungenversagens. Letzteres kommt nicht nur bei Covid-19-Patienten vor, sondern ist die Endstrecke vieler Erkrankungen, die ihren Ursprung auch außerhalb der Lunge haben können. Dazu gehören Embolien, Blutvergiftung oder rheumatisch bedingte Lungenfibrosen", erläutert Grimminger.

Pro Tag atmet der Mensch circa 20 000 Mal ein und damit strömen etwa 10 000 Liter Luft in die Lunge, die jede Zelle des Körpers mit Sauerstoff versorgen. Das Atemzentrum im Hirnstamm arbeitet dabei automatisch. Gerät dieses System aus dem Takt, hat dies Auswirkungen auf den gesundheitlichen Zustand der Betroffenen. Von enormer Bedeutung ist an dieser Stelle, wie gut Ausdauer und Belastbarkeit der Patienten sind, denn das Lungengewebe lässt sich nicht trainieren.

"Grundsätzlich kann man sagen, dass infektiöse und toxische Umweltfaktoren wie das Rauchen, Feinstaub und chemische Noxen die Lungengesundheit stark beeinträchtigen", fasst Dr. Christiane Ankele zusammen. Die Fachärztin für Pneumologie behandelt seit Jahren Patienten mit Lungenerkrankungen und war als Oberärztin in der Klinik für Innere Medizin an der Etablierung der Abteilung beteiligt.

Insbesondere die aktuelle Entwicklung in Bezug auf Covid-19 rückt Lunge und Atemwege stark ins Blickfeld der Öffentlichkeit. "Die Pandemie hat den Fokus sehr stark auf Atemwegserkrankungen gelegt, aber auch schon vorher war die Lungenfunktion ein Schwerpunkt unserer medizinischen Expertise", erläutert Teamchefarzt Prof. Dr. Ulrich Grandel, der die Klinik für Innere Medizin zusammen mit Grimminger leitet. Die Frage nach den Langzeitschäden rückt immer mehr in den Fokus. Kurzatmigkeit und Erschöpfung, teilweise über Monate hinweg, sind die häufigsten Auswirkungen des Post-Covid-Syndroms, aber auch Kopfschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden, Gelenkschmerzen und andere diffuse Symptome treten auf.

Speziell bei zuvor trainierten Menschen und Sportlern ist das Post-Covid-Syndrom besonders gefährlich, da bereits häufiger Fälle von Herzmuskelentzündungen beim Trainingseinstieg dokumentiert worden sind. Für die Betroffenen stehen in der Licher Klinik in der neu gegründeten Abteilung auch geschulte Physiotherapeuten zur Verfügung, damit ein Übergang ins moderate Training gut gelingen kann.

"Mit dem Ausbau unseres medizinischen Behandlungsspektrums streben wir immer die bestmögliche Versorgung für Lich und Umgebung an. Wir sind uns sicher, dass die neue Abteilung Pneumologie einen großen Mehrwert für die Patienten bedeutet", fasst Geschäftsführer Fabian Mäser zusammen.