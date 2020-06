Neue Freibad-Attraktion in Grünberg ist jetzt 58 Meter lang

Die neue Wasserrutsche ist mit ihren 58 Metern ganze 20 Meter länger als die Vorgängerin. Foto: Zylla

GRÜNBERG (zy). Die Politik hat mittlerweile ihr Okay gegeben, nun hat seit Sonntag das Grünberger Freibad wieder fürs Publikum geöffnet. Bei 24 Grad Außen- und 22 Grad Wassertemperatur, bei Sonnenschein und ein paar Wolken strömten die ersten Gäste in das durch Wald umrahmte Schwimmbad mit Schwimmer-, Nichtschwimmer und Babybecken. Doch ganz so einfach und unbeschwert wird der Besuch nicht, denn es gelten auch weiterhin Hygiene- und Abstandsregeln, um es dem Corona-Virus möglichst schwer zu machen. Schilder auf dem gesamten Gelände weisen darauf hin.

Maximal 300 Personen dürfen momentan höchstens drei Stunden auf dem Gelände sein.

Von 8 bis 11 Uhr, von 12 bis 15 Uhr und von 16 bis 19 Uhr. Zwischen diesen Zeitfenstern reinigt und desinfiziert das Personal das Bad. Durch Einschränkungen fallen aber auch die Preise. So zahlen Gäste von 8 bis 11 Uhr nur 1,50 Euro und während der anderen beiden Besuchsblöcke zwei Euro, Kinder bis sechs Jahren zahlen gar nichts. Sind die Kinder unter zehn Jahren alt, dürfen sie nicht ohne Begleitung in das Schwimmbad. Kontrolliert werden soll auch eine maximale Personenzahl in den Becken selbst. Gleichzeitig dürfen 100 Personen im großen Becken sein, das Kleine ist auf 50 Plantscher beschränkt. Im Babybecken können derzeit nur zehn Kinder planschen. Die Duschen bleiben aus dringenden Hygienegründen vorerst geschlossen, Umkleidekabinen jedoch nicht. Mund- und Nasenschutz ist auf dem Gelände, insbesondere in den Toiletten und Umkleiden Pflicht.

Zwar bleibt der Sprungturm dieses Jahr noch außer Betrieb, jedoch konnte Bürgermeister Frank Ide die neue 58 Meter spiralförmige Wasserrutsche zusammen mit den ersten Gästen einweihen. Sie ist 20 Meter länger als die Vorgängerin. Sie ist "im gesamten Landkreis einmalig", versichert die Stadt Grünberg.