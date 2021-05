Neue Koalition im Kreistag setzt sich durch

In der großen Hungener Stadthalle trafen sich die Kreistagsabgeordneten zu ihrer ersten Sitzung - mit ausreichend Abstand. Foto: Friese

KREIS GIESSEN - Mit den Stimmen der neuen Koalition aus CDU, Grünen und Freien Wählern hat der Kreistag am Montag beschlossen, eine weitere Stelle eines hauptamtlichen Kreisbeigeordneten im Kreisausschuss zu schaffen. Dies ist im Koalitionsvertrag geregelt und bedeutet, dass alle drei neuen Partner dann ein Hauptamt hätten. SPD, AfD, FDP, "Gießener Linke" und "Die Vraktion" stimmten dagegen. In der ausführlichen Debatte gab es viel Kritik. Die kam am Dienstag auch per Pressemitteilung vom Bund der Steuerzahler Hessen, der die Koalitionsparteien aufforderte, die Installation eines weiteren hauptamtlichen Beigeordneten zu stoppen. Aus Sicht des Vereins wäre die geplante Wahl mitten in der Krise "das falsche Signal".

Die Koalition hatte konkret beantragt, die Hauptsatzung zu ändern. Künftig gibt es dann neben der direkt von den Bürgern gewählten Landrätin Anita Schneider (SPD) drei weitere Hauptamtliche im Kreisausschuss. Die CDU erhebt Anspruch auf das Amt des Ersten Kreisbeigeordneten, das nach dem Ausscheiden von Dr. Christiane Schmahl (Grüne) neu besetzt wird. Hans-Peter Stock (FW) bleibt hauptamtlicher Kreisbeigeordneter. Die Grünen haben für die Stelle des weiteren hauptamtlichen Kreisbeigeordneten ihren Fraktionsvorsitzenden Christian Zuckermann nominiert. In der nächsten Kreistagssitzung am 12. Juli sollen die Posten besetzt werden. Details organisiert ein Wahlvorbereitungsausschuss, den der Kreistag ebenfalls einsetzte. Die Stellen werden öffentlich ausgeschrieben. Jeder, der sich für qualifiziert hält, kann sich bewerben. Der Wahlvorbereitungsausschuss empfiehlt dann Kandidaten. Letztlich ist es eine politische Wahl - mutmaßlich gemäß der Mehrheitsverhältnisse im Kreistag. Mit dem Koalitionsantrag wurde zugleich beschlossen, die Zahl der ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten von 16 auf zwölf zu reduzieren. In der Folge hätte "Die Vraktion" keinen Vertreter im Kreisausschuss.

Gerda Weigel-Greilich (Grüne) betonte, dass die Koalition "die politische Gestaltungsfähigkeit stärken" wolle. Die Aufgaben müssten stärker politisch gesteuert werden, was der Kreisausschuss angesichts der Themenvielfalt nicht leisten könne. Deshalb brauche man die weitere Stelle. Die neue Koalition wolle die Arbeit aufnehmen und schnell erste Projekte umsetzen.

Reinhard Hamel ("Gießener Linke") erinnerte daran, dass die Grünen seit zehn Jahren eine Kreisbeigeordnete stellen, die sich mit aller Kraft für zum Beispiel das Klima und Radwege hätte einsetzen können. Es gebe keinen Landkreis in Hessen mit vier Hauptamtlichen. Zur Frage der Kosten verwies er auf die regelmäßige Forderung der CDU, die Kreisumlage zu senken und sprach von "einer Kehrtwende, die an Wahlbetrug grenzt". Es handele sich um die teuerste Stelle seit 32 Jahren.

Sabine Scheele-Brenne (SPD) betonte die langfristigen finanziellen Folgen der weiteren Stelle. Sie verstehe ja die Zwickmühle der Koalition, denn es könne ja sein, dass ein Partner nach der Landratswahl unversorgt bleibe. "Aber das kann es doch nicht sein." In sechs Jahren Amtszeit kämen inklusive Mitarbeitern Kosten von einer Million Euro zusammen. "Gestalten kann man auch ohne weitere Stelle. Das Geld muss verantwortungsvoller eingesetzt werden", betonte sie.

"Koalitionsräson"

"Ich habe keinen inhaltlichen Grund gehört, warum es die dritte Stelle geben soll", meinte Harald Scherer (FDP). Ehrlicherweise sei dies eine Sache von "Koalitionsräson", aber das müsse auch gesagt werden. Die Kosten seien eine "Zumutung" für den Landkreis.

"Jede Mehrheit richtet sich einen Kreisausschuss neu ein", erklärte Erste Kreisbeigeordnete Schmahl, die auch auf drei Hauptamtliche zusätzlich zur Oberbürgermeisterin in Gießen verwies. Vyacheslav Yashchenko ("Die Vraktion") beklagte, dass der Antrag genau das Gegenteil vom angekündigten Aufbruch und Zusammenarbeit im Kreistag bedeute. Wenn die Altparteien diesen Kurs weiterführen, würden sie immer mehr Stimmen verlieren.

Tobias Breidenbach (CDU) verwies darauf, dass viele Aufgaben bisher auf die Landrätin und die Stabsstellenleiter verteilt seien. Dies wolle man anders regeln. "Nach Wahlen möchte sich jeder Partner wiederfinden. Das ist Demokratie und die kostet auch Geld", erklärte Kurt Hillgärtner (FW). Thomas Brunner (SPD) fasste zusammen: "Es geht nicht um Themen, sondern um Koalitions-Arithmetik" und sprach von einem "durchschaubaren Manöver". Matthias Körner (SPD) erinnerte daran, dass die alte Koalition die weitere Stelle nicht geschaffen hatte und meinte: "Aufbruch sieht anders aus."

Reinhard Hamel fragte sich, wie das Regierungspräsidium angesichts der bisherigen Vorgaben zu Personalkosten auf die Pläne reagieren werde. Dennis Pucher (FDP) vermutete, dass das Klima zwischen den neuen Partnern so toll nicht sein könne, wenn man sich das mit Geld zusammenkaufen müsse. Martin Hanika (CDU) fand die Kritik "ungehörig". Drei Hauptamtliche seien legitim.

Der Bund der Steuerzahler betonte in seiner Pressemitteilung: "Die Zahl der Hauptamtlichen muss nach sachlichen Kriterien festgelegt werden und nicht nach dem Parteienproporz. Gerade in dieser Zeit, in der viele Selbstständige um ihre Existenz bangen und Angestellte um ihre Jobs, sollte die Kommunalpolitik darauf verzichten, neue Posten nach Parteibuch zu schaffen, nur um alle Koalitionspartner zufriedenzustellen", erklärte Vorsitzender Joachim Papendick.