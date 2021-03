Neue Seminare für Jugendleitercard

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Betreuen, organisieren, gemeinsam Neues entdecken und einfach kreativ sein – Jugendarbeit macht Spaß, ist aber auch eine große Aufgabe. Um die besonderen Herausforderungen und mitunter Probleme der Jugendarbeit besser meistern zu können, gibt es die Seminarreihe zum Erwerb der Jugendleitercard (Juleica), die von der Jugendförderung und dem Arbeitskreis Kommunale Jugendpflegen des Landkreises Gießen angeboten wird. Ab sofort sind die Anmeldungen für das Frühjahrsprogramm möglich.

Die Grundausbildung sieht sechs Workshops vor, durch die eine Jugendleitercard erlangt und verlängert werden kann. Verschiedene Themenblöcke behandeln organisatorische und soziale Fragen der Jugendarbeit. Die Seminare sind bis zum 12. Juni geplant. „Das erste Modul wird online stattfinden. Je nach aktueller Situation finden weitere Module ebenfalls digital statt oder müssen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden“, sagt Kreisjugendpflegerin Selena Peter. Mitmachen können alle Interessierten, die mindestens 16 Jahre alt sind und entweder schon in der Jugendarbeit tätig sind oder die Mitarbeit in einer Jugendgruppe anstreben. Für die Beantragung der Juleica ist ein aktives Engagement in der Kinder- und Jugendarbeit in einem Verein, einer Initiative oder einer Kommune Voraussetzung. Weitere Infos gibt es bei Selena Peter von der Jugendförderung des Landkreises Gießen (0641/9390-9102 oder jugendfoerderung@lkgi.de).