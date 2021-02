Neue Toleranzschilder in Allendorf/Lda.

Die Toleranzschilder zieren wieder die Ortseingänge. Foto: Helmut Wißner

ALLENDORF/LDA - Sie sind wieder da. Nachdem vor wenigen Wochen die gerade erst installierten Schilder mit der Aufschrift "Allendorf, Ort der Vielfalt, Demokratie und Toleranz" offensichtlich gestohlen worden waren, zieren sie nun wieder die Ortseingänge. Wie Bürgermeister Thomas Benz auf Nachfrage dieser Zeitung erklärte, hatte der Bauhof die Schilder vor Kurzem erneut installiert. Der Schilderklau hatte für Aufsehen gesorgt, weil vor einigen Jahren rechte Gruppen für Unruhe in dem Lumdatalstädtchen gesorgt hatten, und man auch hier eine politsche Motivation vermutete (diese Zeitung berichtete). Wie Benz weiter mitteilte, seien Gelder für die neuen Schilder aus dem Demokratieprojekt "Dabeisein" bereitgestellt worden.

Bevor die nachgedruckten Schilder wieder an Ort und Stelle kamen, hatte der Begleitausschuss von "Dabeisein" kurzfristig die Gelder für den Nachdruck der Schilder freigegeben, teilte Andreas Schaper (Koordinierungs- und Fachstelle "Dabeisein" in den Gießener Lahntälern) mit. In dem Gremium sitzen überwiegend Jugendliche des Jugendforums Nord und weitere Vertreter der Zivilgesellschaft aus dem Nordkreis Gießen, aber auch die Bürgermeister der jeweiligen Kommunen. Das im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!" vom Bundesfamilienministerium geförderte Demokratieförderprojekt unterstützt Projekte für mehr Jugend- und Bürgerbeteiligung und hatte bereits die gestohlenen Toleranzschilder finanziert.

Thomas Benz sprach den Mitarbeitern des Allendorfer Bauhofs seinen Dank für ihren Einsatz aus. "Besonders möchte ich aber auch den Schülerinnen und Schülern der Clemens-Brentano-Europaschule (CBES) meinen Dank aussprechen, die so kurzfristig und kreativ mit ihren Interimsschildern ein klares Zeichen für Demokratie und Weltoffenheit gesetzt haben." Benz bezieht sich hier auf die Pappschilder, die eine achte Klasse der CBES bemalt hatten, und die zwischenzeitlich anstelle der gestohlenen Toleranzschilder hingen. Es war ihre Art, auf den Schilderdiebstahl zu reagieren, dessen Motiv, eine bunt gefiederte Friedenstaube, ursprünglich von einem Kunst-Leistungskurs ihrer Schule entworfen worden war.

Als weitere Reaktion wurde das Schildermotiv darüber hinaus in Form von Aufklebern und Plakaten über das Rathaus und den örtlichen Edeka-Markt verbreitet. Außerdem wurde eine Spendenaktion zugunsten des Jugendbeirats durchgeführt, um selbstorganisierte Jugendprojekte zu fördern und so praktisches Demokratielernen zu unterstützen. Hierbei kamen insgesamt 100 Euro zusammen.

Durch den Diebstahl auf die Idee der Toleranzschilder aufmerksam geworden, haben laut Schaper unterdessen auch Reiskirchen und Buseck beschlossen, entsprechende Schilder an ihren Ortseingängen aufzustellen. Hierzu erklärten die Bürgermeister Dirk Haas (Buseck) und Dietmar Kromm (Reiskirchen) gemeinsam: "Toleranzschilder können nicht die weltoffenen und demokratischen Einstellungen der Menschen ersetzen. Doch sie sind ein Symbol für diese Werte und das Selbstverständnis einer Gemeinde. Der Diebstahl ist somit ein Angriff auf diese Werte, die Wiederaufstellung hingegen ein Zeichen der Entschlossenheit, diese Werte zu verteidigen. Buseck und Reiskirchen haben deswegen beschlossen, ebenfalls entsprechende Schilder an unseren Ortseingängen aufzustellen. Als Symbole der Demokratie und Weltoffenheit und als Zeichen der Solidarität mit den Menschen in unserer Nachbarkommune Allendorf."