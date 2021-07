Neue touristische Dachmarke "Gießener Lahntäler"

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BUSECK - Um eine Tourismusmarke für die Region zu schaffen, haben sich die sechs Kommunen Allendorf (Lumda), Buseck, Lollar, Rabenau, Reiskirchen und Staufenberg zusammengeschlossen. Entstanden sind die "Gießener Lahntäler", die nicht nur ein eigenes frisches Logo, sondern seit vergangenem Montag auch unter www.giessener-lahntaeler.de einen eigenen Internetauftritt haben. Hier werden Fragen wie, "Was kann ich alles in der Region sehen?", oder "Wo kann ich übernachten und gut essen gehen?", beantwortet.

Alles begann 2018 mit einem gemeinsamen Workshop zur Erarbeitung eines "Nordkreistourismuskonzeptes", welches bereits ein Jahr später vorlag. Nach rund zwei Jahren Vorarbeit, in denen das Konzept gemeinsam mit Bürgermeistern und Bürgern der jeweiligen Kommunen entwickelt und Fördermittel aus den Töpfen der Europäischen Union und des Landes Hessen gesichert wurden, stellte die Projektbeauftragte Anna Erb im Busecker Kulturzentrum die ersten Ergebnisse vor. Mit der neuen Website sollen zunächst einmal Tagesausflügler und Kurzzeittouristen angesprochen werden. Denn gerade während der Pandemie habe der Nahtourismus zugenommen und es mache Sinn, den Fokus auf die Touristen aus der näheren Umgebung zu richten, unterstrich Busecks Bürgermeister Dirk Haas. "Der Tourismus ist eine schlummernde Wirtschaftskraft", stimmte Dietmar Kromm, Reiskirchens Bürgermeister, zu.

"Hier gibt's ja nicht so viel" könnten nur Menschen sagen, die schon immer in der heimischen Region gelebt hätten, betonte Anna Erb. "Unser Ziel ist es, das vorhandene Potenzial zu nutzen und aufzuwerten, Orte attraktiver zu machen und vor allem Menschen für die Region zu begeistern, ihre Identifikation mit der Heimat zu stärken."

Fotos 2

"Ein wesentliches Merkmal unserer Region sind die Täler von Lahn, Lumda, Wieseck und Salzböde", führte sie weiter aus. Hier gelte es, Tourismus und Naherholung nachhaltig zu entwickeln. Die Mission laute, die Vorzüge herauszuarbeiten und zeitgleich kommunale Netzwerke zu schaffen.

Im Mittelpunkt der Suchmaschinen-optimierten, deutsch- und englischsprachigen Website stehen die Schätze der Gießener Lahntäler. Angefangen bei Sehenswürdigkeiten über Aktivitäten, allen voran Wandern, Radfahren und Golfen, bis hin zu Orten, an denen man regionale Produkte erstehen kann. Jeder Ort wird mit seinen jeweiligen Attraktionen kurz vorgestellt. Die Lage der Sehenswürdigkeiten lässt sich auf einer Karte finden.

Auch ein Veranstaltungskalender, bei dem nach Themen und Orten gefiltert werden kann, ist mit dabei. Unter dem Motto "Hier tanken sie Energie" bildet das Thema Essen und Trinken einen weiteren Schwerpunkt. Da die Website während der Pandemie entstanden ist, wurde ein Augenmerk auf Restaurants gelegt, die auch Liefer- und Abholservice anbieten. Hotels und Ferienwohnungen sind, zum Teil inklusive Preise, ebenfalls zu finden.

Aktuell sei es schwierig, an Gastronomie- und Hotelleriebetriebe heranzutreten, erklärte Erb, die gemeinsam mit dem Designstudio Patrick Heuser aus Fernwald die ansprechende Website entworfen hat. "Noch ist vieles ausbaufähig und längst nicht alles erfasst", betonte die Projektleiterin, die seit ihrer Einstellung 2020 schon viel bewegt hat. "Das Portal wird wachsen und sich weiterentwickeln, sodass regelmäßig neue Informationen zu finden sein werden."

Doch nicht nur über das "Freizeitportal", wie die neue Website genannt wird, sondern auch in den Sozialen Medien werden Interessierte künftig über die Gießener Lahntäler informiert werden. Denn die Region ist sowohl auf Facebook als auch auf Instagram vertreten. "Unser Ziel ist es, Menschen mitzunehmen", unterstreicht Erb. Künftig sollen auch Mitarbeiter in der Verwaltung der einzelnen Kommunen in der Lage sein, Veranstaltungen einzustellen.

"Ein ganz großes Lob an Frau Erb und den qualitativ hochwertigen Internetauftritt", zollte der Staufenberger Bürgermeister Peter Gefeller. "Eine ganz tolle Leistung", schloss sich Regionalmanagerin Anette Kurth an. "Es hat eine Menge Überzeugung gekostet, in den Tourismus zu investieren. Aber es hat sich gelohnt", so das Fazit von Dirk Haas.