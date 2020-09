Neuen Nahverkehrsplan vorgestellt

Für die VGO gibt es einen neuen Nahverkehrsplan. Archivfoto: GA

Kreis Giessen (kni). Der Fahrkartenverkauf per App und vielleicht auch der Einsatz von Wasserstoff- oder Elektrobussen in den Kreisen Wetterau, Vogelsberg und Gießen - all das steht auf der Agenda der Verkehrsgesellschaft Oberhessen (VGO). Das kommunale Unternehmen hat einen erneuerten Nahverkehrsplan bekommen. Der schreibt auf fast 200 Seiten genau vor, was sich in den nächsten Jahren im öffentlichen Personenverkehr verbessern soll. Mit der Mehrheit von CDU und SPD beschloss die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Oberhessische Versorgungsbetriebe (ZOV) am Freitag diesen Plan. Kritik und Anregungen kamen von den Grünen sowie der Linkspartei- und Piratenfraktion. Sie wurden aber abgelehnt.

244 Busse und 73 Anruf-Sammeltaxis sind aktuell in den drei Landkreisen unterwegs. Sie fahren nicht weniger als 1668 Haltestellen an und legen dabei im Jahr mehr als neun Millionen Kilometer zurück. Diese und viele weitere Zahlen kann jeder im Internet auf der Homepage www.nvp-zov.igdb.de nachlesen. Im Plan steht auch das Ziel, dass die mehr als 100 Buslinien und die elf Bahnlinien in den drei Kreisen ihre Passagiere so schnell wie möglich ans Ziel bringen sollen. Wer auf einer Strecke eine Stunde mit dem Auto unterwegs ist, soll das Ziel mit öffentlichen Verkehrsmitteln spätestens in 90 Minuten erreichen.

In Zukunft sollen auch Elektro- und Wasserstoffbusse in den Landkreisen eingesetzt werden. Laut Ulrich Künz von der CDU-Fraktion wird das immer dann konkret geprüft, wenn eine Linie neu zu vergeben ist. Auch mehr digitale Technik soll eingesetzt werden - beispielsweise eine App zum Fahrkartenkauf und zur Fahrplaninformation. Geplant ist laut Künz auch ein Pilotprojekt, bei dem man testet, wie Fahrgäste in ländlichen Regionen auf Anforderung abgeholt werden können. Geprüft werden sollen der tatsächliche Bedarf der Bevölkerung, die Technik und die Wirtschaftlichkeit eines solchen Systems. Wichtig ist laut Künz auch, dass alle Fahrzeuge barrierefrei werden - also auch von Rollstuhlfahrern genutzt werden können.

Viele Probleme

Der Bahn- und Busverkehr wird auch im ländlichen Raum immer besser, sagte der SPD-Vertreter Matthias Weitzel. Wenn der Betrieb einer Linie neu vergeben wird, werde man auch den Einsatz von Wlan-Netzen in den neuen Fahrzeugen anstreben. Auf einigen Linien werde man künftig zehn Fahrten-Paare organisieren - zwei pro Tag mehr als bisher. Zwischen Laubach und Gießen soll zudem eine Express-Busverbindung eingesetzt werden.

Es sind aber noch viele Probleme zu lösen. Im neuen Nahverkehrsplan werden sie für jede einzelne Kommune genau beschrieben. In Schotten gibt es zum Beispiel zu wenige Verbindungen zwischen der Kernstadt und den 14 Stadtteilen. Ähnliches gilt für Büdingen. Und zwischen Gießen und Gelnhausen harrt die Main-Kinzig-Bahn ihrer Modernisierung. Bis die Horlofftalbahn zwischen Hungen und Wölfersheim fährt, wird einige Zeit vergehen. Ebenso, bis die Prüfung abgeschlossen ist, ob die Ohmtalbahn wieder in Betrieb gesetzt werden kann.

Das Geld für all diese Maßnahmen dürfte knapp werden. Denn die Einnahmen und Fahrgastzahlen brachen laut Weitzel seit Ausbruch der Corona-Epidemie um bis zu 90 Prozent ein. Nicht leichter werde es, wenn man jetzt als Rentner für 365 Euro oder in der ersten Klasse für 625 Euro ein ganzes Jahr alle Linien in Hessen benutzen kann. Genau wie Ulrich Künz forderte Weitzel mehr Geld von Bund und Land für den Betrieb der Busse und Bahnen.

Die Anregungen der Opposition fanden im neuen Nahverkehrsplan keinen Platz. Beispielsweise der vom FDP-Abgeordneten Peter Heidt geforderte schnelle Einbau von Wlan-Netzen in den Bussen. Auch nicht der Wunsch des Linken-Sprechers Dietmar Schnell, eine Buslinie zwischen der Lauterbacher City und dem Krankenhaus einzusetzen. Der Grüne Udo Ornik forderte vergeblich eine Fahrplan-Anpassung, damit Pendler beim Umsteigen in Friedberg nicht mehr die Rücklichter der Anschlusszüge und -busse sehen müssen. Abends und nachts müssten außerdem mehr Busse und Züge fahren, betonte Ornik. Und bei Dunkelheit müssten die Haltestellen besser als jetzt ausgeleuchtet werden.

Wie schon seit mehr als 30 Jahren blitzten die Grünen auch diesmal an der Mehrheit aus Christ- und Sozialdemokraten ab. Der CDU-Abgeordnete Stephan Paule aus Alsfeld spottete, die Grünen forderten gleichzeitig schnellere Züge und mehr Haltestellen - das sei nun mal nicht umsetzbar.