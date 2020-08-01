Samstag, 01.08.2020 - 14:20
4 min
Neuer katholischer Geistlicher in der Pfarrgruppe Grünberg/Laubach
Von Ernst-Walter Weißenborn
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ERNENNUNG
Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf hat Ciprian Tiba offiziell zum Pfarradministrator der Pfarrgruppe ernannt. Ein Administrator ist ein vorübergehend zur Leitung einer Pfarrei bestellter Geistlicher. Im Zuge eines Umbauprozesses werden im Bistum derzeit nur diese Administratoren ernannt, weil die Zuschnitte der künftigen Pfarreien noch nicht feststehen. Für die Seelsorge- und Alltagsarbeit spielt das keine Rolle. (ww)
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