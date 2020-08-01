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Samstag, 01.08.2020 - 14:20
4 min

Neuer katholischer Geistlicher in der Pfarrgruppe Grünberg/Laubach

Der Rumäne Ciprian Tiba ist ab Samstag neuer katholischer Geistlicher in der Pfarrgruppe Grünberg/Laubach.

Von Ernst-Walter Weißenborn
Ciprian Tiba ist ab heute neuer Priester der Pfarrgruppe Grünberg/Laubach. Foto: Weißenborn

Ciprian Tiba ist ab heute neuer Priester der Pfarrgruppe Grünberg/Laubach. Foto: Weißenborn

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ERNENNUNG

Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf hat Ciprian Tiba offiziell zum Pfarradministrator der Pfarrgruppe ernannt. Ein Administrator ist ein vorübergehend zur Leitung einer Pfarrei bestellter Geistlicher. Im Zuge eines Umbauprozesses werden im Bistum derzeit nur diese Administratoren ernannt, weil die Zuschnitte der künftigen Pfarreien noch nicht feststehen. Für die Seelsorge- und Alltagsarbeit spielt das keine Rolle. (ww)

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