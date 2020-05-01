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Freitag, 01.05.2020 - 18:00
4 min

Neues Leben für Licher Fachwerkruinen

Der Licher Haupt- und Finanzausschuss hat dem Verkauf zweier alter Fachwerkhäuser in der Löwengasse zugestimmt. Bernhard Schindler zahlt dafür den symbolischen Preis von vier Euro.

Von Ines Jachmann
40 Jahre Leerstand haben an den Häusern in der Löwengasse ihre Spuren hinterlassen. Nun hat Bernhard Schindler (l.) sie der Stadt für symbolische vier Euro abgekauft. Der gelernte Zimmermann will den alten Gebäuden zu neuem Glanz verhelfen. Sehr zur Freude von Rathauschef Julien Neubert. Fotos: Jachmann

40 Jahre Leerstand haben an den Häusern in der Löwengasse ihre Spuren hinterlassen. Nun hat Bernhard Schindler (l.) sie der Stadt für symbolische vier Euro abgekauft. Der gelernte Zimmermann will den alten Gebäuden zu neuem Glanz verhelfen. Sehr zur Freude von Rathauschef Julien Neubert. Fotos: Jachmann

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Fotos
40 Jahre Leerstand haben an den Häusern in der Löwengasse ihre Spuren hinterlassen. Nun hat Bernhard Schindler (l.) sie der Stadt für symbolische vier Euro abgekauft. Der gelernte Zimmermann will den alten Gebäuden zu neuem Glanz verhelfen. Sehr zur Freude von Rathauschef Julien Neubert. Fotos: Jachmann

40 Jahre Leerstand haben an den Häusern in der Löwengasse ihre Spuren hinterlassen. Nun hat Bernhard Schindler (l.) sie der Stadt für symbolische vier Euro abgekauft. Der gelernte Zimmermann will den alten Gebäuden zu neuem Glanz verhelfen. Sehr zur Freude von Rathauschef Julien Neubert. Fotos: Jachmann

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