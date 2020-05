Neues Leben für Licher Fachwerkruinen

40 Jahre Leerstand haben an den Häusern in der Löwengasse ihre Spuren hinterlassen. Nun hat Bernhard Schindler (l.) sie der Stadt für symbolische vier Euro abgekauft. Der gelernte Zimmermann will den alten Gebäuden zu neuem Glanz verhelfen. Sehr zur Freude von Rathauschef Julien Neubert. Fotos: Jachmann