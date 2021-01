Neun Listen treten bei Wahl zum Kreistag an

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (vb). SPD, CDU, AfD, Freie Wähler, Grüne, FDP, „Gießener Linke“ sowie erstmals „Volt“ und „Die Partei“ werden bei der Kommunalwahl am 14. März für den Kreistag kandidieren. Kreis-Wahlleiter Ralf Sinkel berichtete nach der Sitzung des Wahlausschusses am Freitag, dass alle Listen zugelassen wurden. Die Piraten werden nach zwei Perioden nicht mehr dabei sein, da sie keine Liste aufstellen konnten. Für den Kreis-Ausländerbeirat bewerben sich diesmal fünf Listen. Neben der „Internationalen Liste“ und der „Kurdistan-Liste“, die dem Gremium schon jetzt angehören, treten auch die „Liste für Vielfalt und Teilhabe“, die „Liste für Vielfalt und Integration“ und die „Konservative Liste“ an. Die letztgenannte Liste hatte im Vorfeld für Aufmerksamkeit gesorgt, da sie von der AfD initiiert worden war. Spitzenkandidatin ist die Bundestagsabgeordnete Joana Cotar.