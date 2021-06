Nicht noch mehr Beton

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Verkehrswende-Aktivisten aus dem Kreis Gießen werfen dem Bundesverkehrsminister und der von ihm behaupteten Radverkehrsoffensive vor, den Neubau von Straßen zu verschleiern. „Beim Neu- und Ausbau von Bundes-, Landes- oder Kreisstraßen sollen grundsätzlich begleitende Radwege eingerichtet werden“, stehe auf den Internetseiten des Bundesverkehrsministeriums gleich als erste der vorgeschlagenen Maßnahmen, heißt es in einer Pressemitteilung. Zudem sollen Radschnellwege neu gebaut werden. „Beides bedeutet mehr Beton in der ohne schon stark beanspruchten Landschaft und fördert den Autoverkehr durch neue Straßen und damit, das die für freie Raserei störenden Radler von der Straße geholt werden“. Statt einer solchen Betonpolitik müsse eine Fahrrad- und ÖPNV-Offensive den Autoverkehr deutlich reduzieren. Dann bräuchte es auch nicht mehr so viele und so breite Straßen, sodass die zweifelsfrei notwendigen, weiteren Fahrradverbindungen auf ehemaligen Autostrecken eingerichtet werden könnten. „Wir werden neue Straßen verhindern, auch wenn sie durch Radstreifen als neue Verkehrserzeuger verschleiert werden“, kündigten die Aktivisten abschließend an.