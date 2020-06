"Night of light": Besondere Protestaktion in Lich und Laubach

Das Licher Rathaus erstrahlt in der Nacht von Montag auf Dienstag nicht im Sonnenlicht, sondern wird rot angestrahlt. Mit dieser Demonstration im Rahmen von "Night of light" machen Veranstaltungsunternehmen auf ihre Lage aufmerksam. Archivfoto: Schepp

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

lich/laubach (kjg/red). Mit Lichtspektakeln in Lich und Laubach soll auf die "bedrückende Situation der Mitarbeiter und Unternehmen der Veranstaltungswirtschaft" hingewiesen werden, die nach ihren Worten derzeit "am Abgrund steht". In der Nacht von Montag, 22., auf Dienstag, 23. Juni, werden Unternehmen der Branche Spielstätten, Gebäude und Bauwerke von lokaler Bedeutung von 22 bis 1 Uhr in rotes Licht tauchen. Diese besondere Art der Demonstration findet in 250 Orten in Deutschland statt.

In Lich werden Fabian Meckel und seine Kollegen von "meckel event services" den Stadtturm und das Rathaus ab 22 Uhr mit etwa 50 LED-Scheinwerfern, teilweise Akku-Scheinwerfern, anstrahlen. Es gehe in erster Linie nicht um den tollen Lichteffekt, sondern darum, dass Meckel deutlich machen will, wie sehr die Veranstaltungsbranche gebeutelt sei. Wegen der Corona-Verordnungen können Konzerte, Volksfeste, Firmenfeiern und Messen nicht oder nur unter Auflagen stattfinden.

Sein Unternehmen plant und berechnet die Beleuchtungstechnik für Großveranstaltungen, und wickelt diese auch komplett ab. In Laubach wird die "Radio-Aktiv Veranstaltungs- & Multimediatechnik" das Hotel Waldhaus mit der Eventscheune "Blauer Löwe" rot beleuchten.

Initiator der Aktion ist die LK AG aus Essen. Innerhalb kürzester Zeit hätten die behördlichen Auflagen im Zuge der Corona-Krise die gesamte Veranstaltungswirtschaft an den Abgrund gedrängt, heißt es in einer Pressemitteilung. Einem riesigen Wirtschaftszweig sei praktisch über Nacht die Arbeitsgrundlage entzogen worden. Es drohe eine große Pleitewelle mit gravierenden Folgen für den Arbeitsmarkt und die kulturelle Vielfalt. Mit der Aktion "Night of light" wolle man zu einem Dialog mit der Politik aufrufen, wie Lösungen und Wege aus der dramatischen Lage entwickelt werden können.

Die derzeitigen Hilfsprogramme für die Veranstaltungswirtschaft bestünden im Wesentlichen aus Kreditprogrammen, die jedoch eine erneute Zahlungsunfähigkeit in Verbindung mit der Überschuldung der betroffenen Unternehmen zur Folge haben würden.