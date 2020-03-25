Mittwoch,
25.03.2020 - 06:20
2 min
Notbetreuung in Kitas der Lebenshilfe
Auch in den Kindertagesstätten der Lebenshilfe wird die Notbetreuung gerne angenommen. Lob gab es für die Eltern, die mit diesem Angebot verantwortungsbewusst umgehen.
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