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Mittwoch, 25.03.2020 - 06:20
2 min

Notbetreuung in Kitas der Lebenshilfe

Auch in den Kindertagesstätten der Lebenshilfe wird die Notbetreuung gerne angenommen. Lob gab es für die Eltern, die mit diesem Angebot verantwortungsbewusst umgehen.

Von Petra Zielinski
Nicht mehr als zehn Kinder sollen zur Zeit in einer Gruppe betreut werden. Symbolfoto: dpa

Nicht mehr als zehn Kinder sollen zur Zeit in einer Gruppe betreut werden. Symbolfoto: dpa

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