6 min

Notfallseelsorge: "Einfach da sein"

Notfallseelsorger stehen Menschen in ihren dunkelsten Stunden bei. In einem Workshop in Ruttershausen haben erfahren Einsatzkräfte ihre Erfahrungen mit Männern und Frauen geteilt, die sich für das seelsorgerische Ehrenamt ausbilden lassen.

Von Debra Wisker