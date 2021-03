Nur drei statt zwölf Gemeinden im katholischen Dekanat Gießen

Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Das katholische Dekanat Gießen soll künftig nur noch aus drei statt aus zwölf Gemeinden bestehen. Das beschloss die Dekanatsversammlung. Die endgültige Entscheidung liegt beim Mainzer Bischof Kohlgraf.

Über 70 haupt- und ehrenamtliche Delegierte aus der Seelsorge, den Pfarrgemeinde- und Verwaltungsräten sowie den Kindertagesstätten, den Vereinen, Verbänden und der Jugend votierten in einer schriftlichen Abstimmung für eine Aufteilung in drei Pfarreien als neue Verwaltungseinheiten. Wegen der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie konnte die Dekanatsversammlung nicht in Präsenz stattfinden.

Eine neue Pfarrei umfasst die Stadt Gießen und Heuchelheim, eine weitere Linden, Langgöns, Pohlheim, Lich und Hungen und die dritte Lollar, Londorf, Großen-Buseck, Grünberg und Laubach. Die Variante, das gesamte Dekanat mit 34 000 katholischen Gläubigen in eine Pfarrei zu überführen, unterlag beim Votum mit sechs Stimmen Unterschied knapp.

"Wenn zwölf Gemeinden zu dreien zusammengefasst werden, kann das zunächst mit Verlustängsten wahrgenommen werden. Diese Bedenken werden auch gehört", erklärte Dekan Hans-Joachim Wahl in der Pressemitteilung. "Der Begriff Pfarrei ist zunächst rechtlich als Verwaltungseinheit gedacht. Das Leben, der Glaube und das Engagement an den künftigen Kirchorten - das, was wir jetzt umgangssprachlich Pfarrgemeinde nennen - wird aber in der neuen Form weitergehen: mit neuen Schwerpunkten, neuen Netzwerkmöglichkeiten und hoffentlich auch Freiräumen für neue Ideen von Kirche mit und für die Menschen. Entscheidend ist, wie wir die neue Struktur der Pfarreien mit Leben füllen."

Gemäß der Vorgabe des Bistums dürfen die Dekanate wegen des absehbaren starken Rückgangs von Geld und Personal zukünftig nur noch aus einer, zwei oder drei Pfarreien bestehen. Der Umstrukturierungsprozess erstreckt sich nun fast über zwei Jahre. Auf den neuen Pfarreizuschnitten basiert auch das pastorale Zukunftskonzept des Dekanats, das Ende des Jahres von der Dekanatsversammlung beschlossen und dann zur Sichtung in Mainz vorgelegt werden muss. In der ersten Phase geht es um Wahrnehmung, was die Menschen brauchen, ob sie bekommen, was sie brauchen, und ob sie brauchen, was sie bekommen. Dazu werden in den neuen Pfarreien schon bald Corona-konforme Sozialraumbegehungen stattfinden, gleichzeitig wird eine quantitative Bedarfsermittlung erhoben.