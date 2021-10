Nur vier Kreiskommunen haben ausreichend Kinderbetreuungsplätze

In diversen Kreis-Kommunen gibt es zu wenige Kindergartenplätze. Hinzu kommt der Mangel an Fachkräften. Foto: dpa

KREIS GIESSEN - Zu wenige Betreuungsplätze, Fachkräftemangel, Vorgaben von Bund und Land - es ist eine komplexe Aufgabe, in den Kommunen für eine angemessene Kinderbetreuung zu sorgen. Derzeit klappt dies nur in vier Kommunen: Allendorf/Lda., Fernwald, Linden und Staufenberg. Sie haben laut Landkreis Gießen ein ausreichendes Betreuungsangebot. Rabenau baut aktuell aus. In sieben Kommunen - Biebertal, Buseck, Grünberg, Heuchelheim, Hungen, Lich und Lollar - entstehen neue Baugebiete, obwohl es schon jetzt zu wenige Plätze gibt. Und die verbleibenden vier - Laubach, Reiskirchen, Pohlheim und Wettenberg - haben auch ohne neue Baugebiete zu wenig Plätze. Während die Städte und Gemeinden dafür verantwortlich sind, die erforderlichen Betreuungsplätze zur Verfügung zu stellen, ist die jeweilige Bedarfsplanung Thema des Landkreises. Ausgenommen ist nur die Stadt Gießen. Ergebnis: Das Angebot von 8848 Plätzen zum Stichtag 31. Dezember 2020 reicht nicht aus. Details wurden bei einem Pressegespräch erläutert.

"Bei diesem sehr wichtigen Thema prallen viele Interessen aufeinander", meinte Jugenddezernent Hans-Peter Stock (Freie Wähler) zu Beginn. Als Aufsicht müsse der Landkreis dafür sorgen, dass alles geordnet abläuft, auch wenn man die Situation in den Kommunen nachvollziehen könne. Aber es gebe nun mal den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz und die Eltern erwarteten zu Recht eine qualitativ hochwertige Betreuung. In den Kindertagesstätten würden schließlich wichtige Grundlagen für die Entwicklung des Kindes gelegt.

Übergangsfrist

Martina Viehmann ist die zuständige Mitarbeiterin für die Fachaufsicht der Kindergärten. Außerdem berät sie die Träger, zu denen neben den Kommunen auch Kirchen, die Lebenshilfe oder das Deutsche Rote Kreuz gehören. Sie kam zunächst auf das von Stock erwähnte Problem des Fachkräftemangels zu sprechen. Dieses wird sich zum 1. August 2022 vermutlich verschärfen, weil dann eine Übergangsfrist im "Gute-Kita-Gesetz" des Bundes endet. Ab dann müssen beim Mindestpersonalbedarf 20 Prozent zusätzlich berücksichtigt werden, da die Leiterin diese nur für Leitungsaufgaben zur Verfügung hat. Außerdem wird der Anteil, der zum Beispiel für Krankheitszeiten oder Fortbildungen eingeplant werden muss, von 15 auf 22 Prozent erhöht.

"Zum Stichtag gibt es in manchen Einrichtungen den Knall", befürchtet Stock. Wie solle sichergestellt werden, dass ausreichend Personal vorhanden ist, denn schließlich gebe es jetzt schon zu wenig Erzieherinnen. Laut Viehmann ist es dann übergangsweise möglich, zum Beispiel Quereinsteiger oder freiwillige Lesepaten als Fachpersonal anzuerkennen.

Während es an Personal mangelt, steigt der Bedarf an Betreuungsplätzen weiter an. 2016 hatten 8804 Mädchen und Jungen einen Rechtsanspruch, 2020 waren es bereits 10 210. 46 Prozent der Eltern von unter Dreijährigen (U3) benötigten einen Kita-Platz. Mittlerweile sind es laut Zahlen des Landkreises durchschnittlich 69 Prozent. Wie Viehmann erklärte, liegt die Quote in manchen Kommunen unter 40 Prozent, in manchen bei über 90 Prozent. Als Gründe werden neben dem generell steigenden Betreuungsbedarf die weiterhin vielen Geburten sowie Zuzüge und neue Baugebiete genannt.

Aus Sicht von Simone Hackemann, der Fachdienstleiterin Kinder- und Jugendhilfe, müssten die Städte und Gemeinden bei neuen Baugebieten die erforderlichen Kindergärten gleich mitplanen. "Manche Kommunen planen und setzen um, andere planen sich einen Wolf", meinte sie mit Blick auf die lange Zeit, die manches Mal bis zur Umsetzung vergeht. Stock warf ein, dass es "sehr weise" wäre, in den Baulandpreis einen Faktor für die Infrastruktur einzurechnen, um den neuen Kindergarten bauen zu können.

Waldkindergärten sind in den vergangenen Jahren auch hierzulande sehr in Mode gekommen - eine vermeintlich kostengünstige Möglichkeit, um Betreuungsplätze zu schaffen. Doch vielfach entstünden jetzt Toiletten, es würden Wasser- und Stromanschlüsse gelegt. "Das ist dann keine Waldkita, sondern eine Kita im Wald", meinte Viehmann. Bei manchen Trägern finde jetzt ein Umdenken statt und aus der Waldkita werde eine Kita mit einem festen Haus und einer Waldgruppe. Sie wies darauf hin, dass sich das Personalproblem ebenfalls stelle. Nicht jede Erzieherin wolle im Wald arbeiten und besitze die Fachkompetenz.

Werben um Nachwuchs

Mit Blick auf den fehlenden Nachwuchs wurde darauf hingewiesen, dass Heil- und Erziehungspfleger den Erziehern gleichgestellt seien. Der Landkreis werbe in den Schulen für diese Option, die in den Kindergärten besteht. Hoffnung setzt man auf die "Praxis-integrierte vergütete Ausbildung zum Erzieher" - ein duales Modell, bei der die Azubis beim Träger des Kindergartens angestellt sind. Wie Viehmann berichtete, gibt es an der Aliceschule in Gießen zwei derartige Klassen.

Ein wichtiges Standbein bei der Kinderbetreuung ist auch die Tagespflege. Hier gab es zum Stichtag 1. März 2021 382 Kinder im Landkreis (ohne Gießen), die einen derartigen Platz hatten. Der Landkreis bildet selbst Kindertagespflegepersonen aus. "Wir versuchen, es attraktiv zu gestalten. Aber es ist ein zähes Geschäft", meinte Hackemann. Stadt und Kreis haben sich jetzt zusammengetan. 13 Personen sind derzeit in der Qualifizierung zur Kindertagespflegeperson (sieben aus dem Landkreis, sechs aus der Stadt Gießen). Dezernent Stock verwies auf die häusliche Atmosphäre und die kleinen Gruppen. "Das ist sicher nicht die zweitbeste Lösung in der Kinderbetreuung."

Mit Ausnahmegenehmigungen und Zwischenlösungen wurden bislang die größten Probleme in den Einrichtungen gelöst. Die Expertinnen betonten jedeoch, dass dies zu voll oder überbelegten Kitas führe und auch zu einer geringeren Qualität. Deshalb wünschen sie sich, dass die Kinderbetreuung durchgängig in den Kreiskommunen eine hohe Priorität genießt. "Bei dem Thema geht es um die Zukunft der Kinder, nicht um politische Ränkespiele oder Befindlichkeiten alter Männer", schrieb Stock den haupt- und ehrenamtlichen Kommunalpolitikern ins Stammbuch.