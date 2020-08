Nur wenige Einsätze nach starkem Regen

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (jem/red). Die starken Regenfälle am Mittwochvormittag haben nur wenige Einsätze für die Feuerwehren in Stadt und Kreis ausgelöst. Einige umgestürzte Bäume waren zu beseitigen und vollgelaufene Keller leer zu pumpen. Auch in Biebertal war die Feuerwehr im Einsatz, wie Gemeindebrandinspektor Marcel Hänsel berichtete. „Es war aber mit drei Einsätzen verhältnismäßig ruhig“, erklärte er weiter. Neben einem Keller in der Bieberer Hauptstraße und einem Keller in Vetzberg, der bereits am Dienstagnachmittag mit Regenwasser volllief, musste die Feuerwehr auch im Rewe-Markt in Rodheim-Bieber Wasser abpumpen. Hier stand das Regenwasser etwa fünf Zentimeter hoch. Der Markt ist aufgrund seiner Lage am Hang häufiger von einer kleinen Überflutung bei Starkregen betroffen. Größere Schäden sind laut Hänsel aber nicht entstanden.