Oberkleener mit 15 Jahren als Flakhelfer eingezogen

Eines der Flak-Geschütze, an denen der Luftwaffenhelfer Erwin Glaum diente.

OBERKLEEN. Der Oberkleener Erwin Glaum, Schüler einer Oberrealschule in Butzbach, war 15 Jahre alt, als er im Dezember 1943 einberufen wurde. Er und andere junge Menschen zählten als Flakhelfer zum letzten deutschen Aufgebot im Zweiten Weltkrieg, der eineinhalb Jahre später endete.

Als Luftwaffenhelfer wurde er gleich zehn Monate im schwer bombardierten Rhein-Main-Gebiet eingesetzt. Der junge Flakhelfer überlebte mehrere große Luftangriffe auf Frankfurt, Rüsselsheim und Darmstadt. Von Oktober 1944 bis Mitte Februar 1945 machte Glaum eine Ausbildung an der Flak-Artillerie-Schule in Altenstadt bei Schongau, anschließend sollte er sich bei der Flak-Zentrale in Mannheim melden. Da man dort keine Verwendung für ihn hatte, schickte man ihn weiter nach Hannover. Dort erhielt er den Marschbefehl für den Einsatz in einer Raketenstellung im Sudetenland. Und damit begann für ihn eine Reise voller Gefahren. Der heute 92-jährige hat seine Erinnerungen im Oberkleener Heimatheft Heft Nr. 6 "Oberkleen im Zweiten Weltkrieg - Kriegs- und Nachkriegsjahre" festgehalten.

Ausgemergelte Menschen

Er schreibt: "Von Hannover aus brach unsere kleine Einheit mit der Bahn in Richtung Sudetenland auf. Östlich der Elbe mussten wir eine größere Strecke zu Fuß zurücklegen, um wieder mit der Bahn fahren zu können. Unterwegs überholten wir eine Gruppe von vielleicht 800 oder noch mehr ausgehungerten und ausgemergelten Menschen, die kaum gehen konnten. Ihre Gesichter waren gegen den Boden gerichtet, niemand sprach. Sie wurden bewacht von bewaffneten Soldaten. Jahre nach Kriegsende habe ich gehört, dass es sich hier wahrscheinlich um KZ-Insassen gehandelt haben könnte, die verlegt wurden."

Einige Tage später erreicht Glaum die Flakstellung im Bereich Dux/Saaz/Komotau. "Die Aufgabe der Batterie bestand darin, das Industriegebiet mit seiner Metallverarbeitung und den großen Kohlevorkommen zu schützen." Nach einigen Tagen ging es jedoch bereits weiter, Ziel war eine Flakstellung bei Salzburg. "Die Fahrt in Richtung Dresden dauerte nicht lange, als wir wieder aus dem Zug herausgeholt wurden. ...Wir wurden in einen Zug Richtung Berlin gesetzt, um bei der Verteidigung der Hauptstadt eingesetzt zu werden. Als sich unser Zug im Elbsandstein-Gebirge befand, wurden wir von Tieffliegern angegriffen. Aus der Dampflok stieg weißer Wasserdampf auf. Die Fahrt war beendet. Was das für mich bedeutete, habe ich damals nicht verinnerlicht. Heute bin ich dem Himmel dafür dankbar, denn der Hölle in Berlin wäre ich wahrscheinlich nicht heil entronnen!"

Am 3. Mai ging es mit der Bahn endgültig in Richtung Salzburg: "Der Zug war völlig überfüllt mit Reisenden, Soldaten und Flüchtlingen. Er kam nur im Schritttempo voran. Bei eisiger Kälte habe ich viele Stunden auf einem Trittbrett außen am Waggon ausgeharrt, festgehalten mit einem Arm am Bügel neben der Tür. Ich hatte mich in meinen großen Wachmantel eingehüllt, mit einem Tuch meinen Kopf geschützt. Es war eine fürchterliche Fahrt." Diese Fahrt brannte sich ins Glaums Gedächtnis ein.

Am 4. Mai 1945 kommt er am frühen Abend in der Flakstellung im Außenbereich von Salzburg an: "Ich hatte kaum Zeit, mich um mein Nachtquartier zu kümmern, als mich ein mir unbekannter Unteroffizier ansprach. Nach seinen Aussagen hätten Einheimische elektrische Leitungen zerstört, die wir flicken sollten. Der Unteroffizier, zwei weitere Soldaten und ich machten uns auf den Weg. Vorher drückte man mir noch eine nagelneue Maschinenpistole in die Hand, dazu Munition. Was ich mit dieser Bewaffnung machen sollte, wusste ich nicht." Gegen 23 Uhr kam die Gruppe im Außenbereich von Salzburg auf einem freien Platz an. "Wir stellten uns kurz zusammen, denn der Unteroffizier wollte mir etwas sagen: 'So Spezi, wir gehen jetzt nach Hause, der Krieg ist für uns aus!' Wenige Minuten später stand ich alleine auf dem Platz, kein Mensch war zu sehen, es war ringsherum dunkel. Ich habe fürchterlich geweint. Ich konnte nicht mehr zur Stellung zurückgehen, denn ich kannte deren genaue Lage nicht. Meine Maschinenpistole ließ ich verschwinden. Was wollte ich damit anfangen?"

Der 17-Jährige kommt in derselben Nacht noch bei einer Familie in der Gartenlaube unter. Am folgenden Morgen wurde Salzburg kampflos an die amerikanischen Truppen übergeben. "Der Krieg war für mich aus! Eine große Erleichterung machte sich breit! Ich musste keine Angst mehr haben vor Tieffliegern, keinen Fliegeralarm mehr fürchten. Gleichzeitig hatte ich große Sorgen vor einer ungewissen Zukunft! Wie wird es meiner Familie ergehen, zu der ich schon seit Monaten keinen Kontakt mehr hatte?", fragt er sich. Glaum entsorgt seine Flakmütze, die Jacke mit dem Flakkampfabzeichen und dem Scharfschützenabzeichen. "Das waren Gegenstände, auf die ich jetzt gerne verzichten wollte!"

Auf der Flucht

Gemeinsam mit einem Soldaten aus Burgsolms, den er zufällig kennenlernte, läuft er "einfach los in Richtung Norden mit dem gemeinsamen Ziel Heimat." Bereits nach zwei Stunden geraten die beiden jungen Männer in amerikanische Gefangenschaft, können jedoch nach ein paar Tagen fliehen: "Unterwegs besorgte ich mir von einem Bauern noch eine alte Arbeitsjacke, dazu einen in der Landwirtschaft benutzten Rechen und eine Mistgabel. Eine tolle Idee! Ein junger Landwirt unterwegs zu seinem Acker! Leider gab es davon noch viele andere ehemalige Soldaten, die glaubten die Amis mit dieser Masche täuschen zu können", erinnert sich Glaum.

"Wir liefen meistens nachts durch Wälder, geschlafen wurde in der Regel in Scheunen, öfters auch im Wald. Die Bevölkerung hat uns in der Regel großzügig mit Nahrungsmitteln versorgt." Rund 30 bis 35 Kilometer pro Tag schafften sie. In Regensburg gelangen die beiden jungen Männer unbehelligt über die Donau, indem sie sich einfach "ganz frech und selbstbewusst" in eine amerikanische Lastwagenkolonne einreihen, die über eine Pontonbrücke fuhr.

Bei Ochsenfurt wurden sie erneut von Amerikanern aufgegriffen und in ein Gefangenenlager nahe Würzburg gebracht. "Bei der Registrierung konnte ich mit gutem Gewissen angeben, dass ich weder in der HJ noch Mitglied in der NSDAP war." Nach nur vier Tagen darf Glaum gehen, bis nach Bad Nauheim wird er sogar auf einem Ami-Lkw mitgenommen. Es ist der 22. Mai.

"Zwischen Bad Nauheim und Oberkleen lief ich mehr, als dass ich ging. ... Die ganze Familie war zu Hause. Ich wurde hocherfreut empfangen. Am nächsten Morgen musste ich mich bei der Kommandantur melden. Ich ging auch sofort hin und zeigte meinen Entlassungsschein vor. Damit war der Krieg für mich endgültig vorbei!"

Glaum holte sein Abitur in Bad Nauheim nach, studierte in Passau und anschließend an der Technischen Hochschule in Darmstadt die Fächer Chemie, Biologie und Physik. Bereits während der Referendarausbildung kam er an die Liebigschule in Gießen, wo er bis zum Ende seiner Berufstätigkeit wirkte. Als langjähriges Mitglied der Leitung des Gießener Liebigmuseums machte er sich durch Experimentalvorlesungen einen Namen.