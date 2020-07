Odenhausen/Lahn: Muss Ortsvorsteher Markus Wojahn gehen?

Vor zwei Jahren hatte Norman Speier (r.) den symbolischen Schlüssel im Beisein von Bürgermeister Dr. Bernd Wieczorek (l.). an seinen Amtsnachfolger Markus Wojahn (Mitte) übergeben. Archivfoto: Scherer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Odenhausen/Lahn. Es kracht in Odenhausen/Lahn. Wenn am kommenden Dienstag, 21. Juli, ab 20 Uhr der Ortsbeirat in der Mehrzweckhalle tagt, ist einer der Tagesordnungspunkte "Abwahl des Ortsvorstehers". Einen entsprechenden Antrag hat die SPD zusammen mit den Grünen gestellt.

Norman Speier, Fraktionsvorsitzender der SPD im Parlament und bis zu seinem Wegzug 2018 Vorgänger des jetzigen Ortsvorstehers Markus Wojahn, erklärte, dass die Lollarer Ortsbeiräte üblicherweise mindestens vier Mal im Jahr tagten. Die letzte Sitzung in Odenhausen habe im Mai 2019 stattgefunden. Das Protokoll sei erst nach mehrfacher Anmahnung im Dezember 2019 verteilt worden. Stadtverordneter Wolfgang Haußmann (Grüne), der auch dem Ortsbeirat angehört, beklagte, dass SPD und Grüne seit über einem Jahr eine Sitzung forderten, die aber durch Wojahn bisher verweigert worden sei.

Mehrfache Aufforderung

Trotz mehrfacher Aufforderung der Ortsbeiratsmitglieder habe nach der Sitzung im Mai 2019 keine weitere Sitzung stattgefunden, obwohl Anträge noch aus 2019 vorlägen, ärgerte sich Speier. Haußmann kritisierte, dass der Ortsbeirat zu wichtigen Themen in Odenhausen wie dem Verkauf der alten Schule und des Gerätehauses der Feuerwehr, der Problematik des Reifenlagers "Im Brühl" und den Sanierungsmaßnahmen in der Mehrzweckhalle, bisher keine Stellung nehmen konnte oder auch nicht informiert worden sei. "Es fehlt einfach an Transparenz gegenüber den Mitgliedern des Ortsbeirates und somit auch gegenüber der Bevölkerung, denn einzig der Ortsvorsteher erhält dazu Informationen", sagten Speier und Haußmann.

Durch diese nicht stattgefundenen Sitzungen sei dem Ortsbeirat die Möglichkeit genommen worden, zum Nachtragshaushalt 2019 und zum Haushalt 2020 Anregungen und Wünsche zu äußern und einzubringen. Auch sei es Bürgern hierdurch verwehrt worden, sich bei Sitzungen durch Anfragen am politischen Geschehen zu beteiligen.

Die Mitglieder von SPD und Grünen im Ortsbeirat bewerten dies sehr kritisch und sehen es als "Vertrauensbruch zwischen Ortsvorsteher und Ortsbeirat beziehungsweise Bevölkerung", brachte es Dr. Martin Schwarz (SPD) auf den Punkt. "Wir wollen uns für unseren Ort einsetzen, das ist aber nur möglich, wenn wir informiert werden", betonte auch Ortsbeiratsmitglied Otmar Kowalksky (SPD).

Speier äußerte Unverständnis für das Verhalten seines Nachfolgers Wojahn. Die bisherige vertrauensvolle Basis für eine gute Zusammenarbeit, wie sie über viele Jahre und über Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg im Ortsbeirat Odenhausen gepflegt worden sei, "ist massiv beschädigt", was er persönlich sehr bedauere.

Die Lollarer CDU habe sich in einer Pressemitteilung für den Erhalt der Ortsbeiräte ausgesprochen, so wie auch alle Fraktionen im Stadtparlament. Begründet worden sei das mit mehr Beteiligung der Bürger an den demokratischen Entscheidungen. "Genau diese Beteiligung der Bürger in Odenhausen wurde bisher aber durch Ortsvorsteher Wojahn verweigert", so Speier. Der Parteivorsitzende Dr. Jens-Christian Kraft müsse sich die Frage gefallen lassen, wie er dieses Verhalten seines Parteifreundes noch gut heißen und verteidigen könne, wenn die CDU gleichzeitig aber von Beteiligung der Bürger spreche. "Das hat mit glaubwürdiger und seriöser Politik nichts zu tun", stellte Speier fest.

Nachdem nun die Mitglieder des Ortsbeirates mit Unterstützung des Hessischen Städte- und Gemeindebundes mit dem Gang vor das Verwaltungsgericht gedroht haben, um eine Sitzung einzuklagen, kommt Bewegung in die Sache und es wurde zur Ortsbeiratssitzung für kommenden Dienstag eingeladen. "Es bleibt im Interesse aller zu hoffen, dass man im Ortsbeirat Odenhausen wieder zu normalen und kollegialen Verhältnissen kommt", wünscht sich Norman Speier abschließend.

Keine Anträge

Markus Wojahn erklärte im Gespräch mit dieser Zeitung, dass es in der Tat wenige Sitzungen gegeben habe, doch seien auch keine zu beratenden Themen oder Anträge seitens der Ortsbeiräte an ihn herangetragen worden. Der Vorwurf der mangelnden Transparenz laufe "ins Leere". Was den Haushalt betreffe, gestand er zu, dass er hier zu einer Sitzung hätte einladen sollen. "Das war ein Fehler." Er verwies jedoch auch auf die wegen Corona ausgefallenen Sitzungen der politischen Gremien der Stadt Lollar. Einzig der Haupt- und Finanzausschuss sei in unaufschiebbaren Fragen zusammengetreten.

Seiner Ansicht nach hat man es hier mit einem "vorzeitigen Beginn des Wahlkampfs" zu tun. Das sei legal, ob es aber auch legitim sei, ziehe er in Zweifel. Vielleicht bringe sich auch schon jemand in Position für den Bürgermeisterwahlkampf, mutmaßte Wojahn. Bisher habe man über die Parteigrenzen hinweg weitgehend gut zusammen gearbeitet, das scheine in den vergangenen Monaten in Auflösung geraten zu sein. Den Vorwurf des Vertrauensbruchs wies Wojahn kategorisch zurück.

CDU-Vorsitzender Kraft verwies darauf, dass SPD und Grüne vor zwei Jahren die Chance gehabt hätten, den Ortsvorsteher zu stellen. Damals habe aber "keiner gewollt". Daher überrasche ihn der aktuelle Vorstoß, der Antrag selbst habe für ihn keinen Mehrwert, "da in sechs Monaten ohnehin ein neuer Ortsbeirat gewählt wird". Kraft räumte allerdings auch ein, dass zu Haushaltsfragen eine Sitzung des Ortsbeirats durch den Ortsvorsteher hätte einberufen werden müssen. Das sei "unglücklich gelaufen".

Zweidrittel-Mehrheit

Der Ortsbeirat Odenhausen setzt sich aus fünf Mitgliedern zusammen, die Mehrheit liegt bei SPD und Grünen. Für eine Abwahl braucht es indes eine Zweidrittel-Mehrheit. Das Hessische Verwaltungsverfahrensgesetz besagt in Paragraf 86: "Personen, die zu ehrenamtlicher Tätigkeit herangezogen worden sind, können von der Stelle, die sie berufen hat, abberufen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt." Als wichtigen Grund bezeichnet dieser Passus, wenn "der ehrenamtlich Tätige seine Pflicht gröblich verletzt oder sich als unwürdig erwiesen hat" oder "seine Tätigkeit nicht mehr ordnungsgemäß ausüben kann".