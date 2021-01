Odysee einer Wettenbergerin

. Die aus Wettenberg stammende Jana hatte 2016 während ihres Studiums ein Auslandssemester in Sydney absolviert und dabei ihren Lebenspartner Saajid kennengelernt, der schon sechs Jahre in Australien lebte. Tochter Maya wurde 2018 in Deutschland geboren. Die Familie lebte seit 2019 in Sydney. Jana und Maya mussten im April 2020 das Land verlassen, weil sie kein gültiges Visum mehr besaßen. Am 23. Dezember traten Jana und Maya von Frankfurt aus den Flug über Doha nach Sydney an. (am)