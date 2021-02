Online-Diskussion der Grünen zu Rassismus

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Kreis Giessen (red). "Gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern - Aus Hanau lernen" ist der Titel einer Online-Veranstaltung, zu der der Kreisverband der Grünen für Dienstag, 2. März, von 20 bis 21.30 Uhr einlädt.

Ein gutes Miteinander und gelebte Solidarität sind grundlegend für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft, heißt es in der Einladung. Das Miteinander werde allerdings immer wieder durch Diskriminierung, Intoleranz und Hass bedroht. "Der rechtsextremistische Anschlag in Hanau hat uns zutiefst schockiert. Als Demokraten müssen wir uns diesem Hass entschieden entgegenstellen. Wir alle müssen institutionellem wie alltäglichem Rassismus konsequent Einhalt gebieten", so die Grünen. Diskussionsteilnehmer sind Filiz Polat, migrations- und integrationspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Omid Nouripour, außenpolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag, Ali Can, Sozialaktivist und Deutschlands jüngster Stiftungsvorstand, und Robert Erkan, Opferberater der Stadt Hanau. Moderator ist Behzad Borhani. Der Teilnahmelink wird nach Anmeldung per E-Mail an kreisverband@gruene-giessen.de verschickt.