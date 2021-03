Online-Gespräch mit der Landrätin

Jetzt teilen:

Kreis Giessen (red). "Politik für Frauen im Landkreis - Was entschiedenes Handeln bewirken kann" lautet der Titel eines Online-Gesprächs mit Landrätin Anita Schneider (SPD), zu dem die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen Gießen für Freitag, 5. März, ab 19 Uhr einlädt. In der Einladung heißt es: "Viele Entscheidungen, die für das Alltags und Arbeitsleben von Frauen entscheidend sind, werden lokal getroffen. Welche Möglichkeiten hat eine Landrätin, welche Möglichkeiten haben Frauen, Politik für Frauen auf lokaler Ebene zu gestalten?" Moderatorinnen sind Sabine Scheele-Brenne und Katarzyna Bandurka. Wer sich per E-Mail an katarzyna.bandurka@spd-kreis-giessen.de anmeldet, erhält zeitnah einen Link mit den Einwahldaten.