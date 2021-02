Online-Kurse für noch mehr Vielfalt

Online zuhause lernen: Die KVHS macht es möglich. (Foto: KVHS)

KREIS GIEßEN/LICH - Wo sonst Vokabeln durch die Räume klingen oder kleine Kunstwerke fabriziert werden, herrscht derzeit Stille. Das gerade erst renovierte VHS-Haus in Lich steht zwar noch leer, aber die Kreisvolkshochschule hat ihr Online-Angebot während der Corona-Pandemie weiter ausgebaut.

Damit bietet die Volkshochschule auch in Corona-Zeiten den Menschen Möglichkeiten, um in Kontakt zu bleiben.

Alle Programmbereiche – von Gesundheit, Gesellschaft sowie Kultur über Beruf und IT bis hin zu den Sprachen – werden in die eigenen vier Wände gebracht. Online-Kurse im Gesundheitsbereich unterstützen, die Corona-Kilos loszuwerden und fit durch den Winter zu kommen. Mit Yoga, Qi Gong und Fasziengymnastik geht es darum, einen gesunden Lebensstil zu entwickeln. Im Programmbereich „Gesellschaft“ können Interessierte sich Vorträge und Diskussionen zu aktuellen politischen und wissenschaftlichen Fragen per Livestream ins Wohnzimmer holen. Die Themen reichen von Quantentechnologien bis zu Rassismus in den USA. In der beruflichen Bildung beginnen im März Online-Seminare zu Finanzbuchführung, betrieblicher Steuerpraxis und Personalwirtschaft. Für die Herausforderungen im Homeoffice, wie die Teilnahme an Videokonferenzen, hat die Kreisvolkshochschule ebenfalls das passende Angebot.

Für jeden Geschmack etwas dabei: „English-Coffee-Morning“ oder vielleicht „Recetas con gusto“?

Der Sprachunterricht findet derzeit wieder ausschließlich in virtuellen Klassenräumen statt. Wer aber von Fernweh geplagt wird, kann auch an einer Reise nach Buenos Aires teilnehmen. Mit einer digitalen Stadtrallye wird die argentinische Hauptstadt erkundet und dabei Spanisch gelernt. Auch bei einer Tasse Kaffee oder einem Online-Kochkurs lässt sich die Sprechfertigkeit trainieren und die Sprachkompetenz festigen. Verschüttete Französischkenntnisse können ebenso wieder aufgefrischt werden, gewürzt mit landeskundlichen Tipps rund um Südfrankreich.

„Das Team der Volkshochschule des Landkreises Gießen unterstützt Interessierte gerne auch bei technischen Fragen“, sagt VHS-Leiter Torsten Denker. Ein kostenloser Technik-Check sowie ein Telefon-Support stehen zur Verfügung. Fragen können über die Telefonnummer 0641 9390-5700 beantwortet werden. Weitere Informationen sind zu finden unter www.vhs-kreis-giessen.de in der Rubrik „VHS@Home“.