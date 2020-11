Online-Lesung aus der Bezalel-Synagoge in Lich

Sven Görtz und Anka Hirsch erinnerten mit Texten und Musik an den 9. November 1938. Foto: Schultz

LICH - Mitten im finsteren November, im dicken Nebel des kulturellen Lockdowns: ein Lichtblick. Das war die Lesung "Es pocht eine Sehnsucht an die Welt" mit Sven Görtz und Cellistin Anka Hirsch am Donnerstagabend im Kulturzentrum Bezalel-Synagoge. Der Musiker, Schriftsteller und Hörbuchsprecher trug Texte von Else Lasker-Schüler, Heinrich Heine und Hilda Stern Cohen vor. Die zur Reihe "9. November 1938 in Lich" gehörende Veranstaltung lief zwar ohne Besucher ab, wurde aber live im Internet übertragen und so zu einem besonderen Erlebnis.

Der Raum der Bezalel-Synagoge ist leer bis auf die Künstler sowie das Videoteam Dennis Körber und Markus Bender mit Hund Karlchen. Außerdem dabei Landrätin Anita Schneider, die diese bemerkenswerte Veranstaltung mit einem Grußwort würdigte. VHS-Leiter Torsten Denker eröffnete den Abend zur Erinnerungskultur zum Thema Holocaust und begrüßte das Publikum mit einem Zitat von Karl Jaspers über eine finstere Zeit in Deutschland: "Was geschah, ist eine Warnung, sie zu vergessen ist Schuld."

Schneider dankte den Kooperationspartnern der Reihe, "dass wir durch solche Veranstaltungen gemeinsame Momente bekommen, die uns beim Erinnern unterstützen und Wissen vermittel". Sie verwies auf Heinrich Heine (1797 - 1856), der deutlich gemacht habe, dass "viele Mechanismen des Antisemitismus weit in die Geschichte zurückreichen und auch zu seinen Lebzeiten existierten." Damit verbunden sieht die Landrätin "eine besondere Verantwortung, die uns verpflichtet, sich zu erinnern und noch wichtiger, aus der Zeit zu lernen. Sie mahnte, "einander "mit Respekt zu begegnen, unabhängig von Herkunft und Religion" und schloss mit einem Zitat des Philosophen Karl Popper: Die offene Gesellschaft führe einen "ständigen Kampf um eine nie sichere Freiheit".

Glanzlicht mit Heine

Den ersten künstlerischen Akzent setzte Cellistin Anka Hirsch mit ihrem "Dark light" mit sanfter Dynamik und melancholischer Akzentuierung. Das passte, denn Hirsch stellte den Texten weitere substanzielle Beiträge zu Seite. Rezitator Sven Görtz begann mit Gedichten der aus Wuppertal stammenden Jüdin Else Lasker-Schüler (1869-1945). Sie emigrierte 1933 in die Schweiz und ging später nach Palästina. Lasker-Schüler zählt heute zu den bedeutendsten Vertreterinnen der avantgardistischen Moderne und des Expressionismus in der Literatur. Sie schuf neben Texten auch Zeichnungen. Görtz begann mit einem Auszug aus "Weltende": "Es ist ein Weinen in der Welt,/ als ob der liebe Gott gestorben wär,/ der bleierne Schatten, der niederfällt,/ lastet grabesschwer." Und: "Es pocht eine Sehnsucht an die Welt, an der wir sterben müssen." Görtz sprach ohne verstärkende Technik, das Mikrofon nahm ihn nur für das Video auf. So fiel die Stille im Raum besonders intensiv aus, leicht eingeschränkt durch leises Ventilatorensurren und das Geräusch einer Fotokamera, was man unter normalen Umständen gar nicht bemerkt hätte.

Es folgten Texte von Heine, deren Stimmung Görtz mit leicht ironischem Ton sehr gut traf. Die "Erinnerung aus Krähwinkels Schreckenstagen" wurde so zu einem Glanzlicht des Abends. Heine stößt in diesem Gedicht mit süffiger Präzision direkt in Herz des Bürgertums, Görtz ließ es hörbar werden. Als nicht weniger beachtlich, obwohl erst nach ihrem Tod entdeckt, erwiesen sich die Arbeiten Hilda Stern Cohns (1924 - 1997), die aus Nieder-Ohmen stammte. Sie schrieb unter anderem über den "gedruckten Unrat geifernder Pamphlete" und ließ auch sonst die bedrückenden Umstände ihres Lebens lebendig werden ("Hungerlied").

So vollbrachte diesem Abend das Kunststück, in einer überraschend kurzen Stunde intensiv an dunkle Zeiten zu erinnern, aber durch die herausragende literarische Qualität der Arbeiten nicht die Spur von Bedrückung zu hinterlassen. Ein denkwürdiges Format.

Eine geschnittene, aber ungekürzte Fassung soll im Verlauf der kommenden Woche über einen Link auf der Webseite der Kreis-VHS zur Verfügung stehen. Partner der Veranstaltung sind die KVHS Landkreis Gießen, der Verein KünstLich und die Arbeitsstelle Holocaustliteratur der Justus-Liebig-Universität.