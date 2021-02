Online-Tool für Beschwerden und Ideen wird geprüft

Jetzt teilen:

Kreis Giessen (vb). Der Kreisausschuss wird prüfen, ob ein Online-Ideen- und Beschwerdemanagement eingeführt werden kann. So soll den Bürgern auf der Homepage des Landkreises die Möglichkeit gegeben werden, sich mit Ideen, Anregungen und Fragen unkompliziert und rund um die Uhr an den Landkreis wenden zu können. Der Kreistag beschloss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig einen Prüfantrag der CDU.

Die Oppositionsfraktion hatte die konkrete Einführung gefordert, war dann aber bereit, das Anliegen in einen Prüfantrag umzuwandeln. Der neue Kreistag soll nach der Kommunalwahl dann inhaltlich entscheiden, nachdem ein Konzept im Haupt- und Finanzausschuss vorgestellt wurde. Der Antrag sieht auch vor, dass dem Kreistag halbjährlich in anonymisierter Form ein Bericht über die eingegangenen Ideen und Mängelmeldungen vorgelegt werden soll.

Bürgerservice

Aus Sicht der CDU wäre das Tool auf der Homepage eine Ergänzung zum Service-Telefon des Landkreises und verbessere den Bürgerservice. Christopher Lipp äußerte die Erwartung, dass der "Mehrbedarf an Personal nicht ins Gewicht fällt", da die Kontaktmöglichkeiten über Telefon oder E-Mail dann weniger genutzt würden.

Landrätin Anita Schneider (SPD) berichtete, dass die einmaligen Anschaffungskosten des Tools bei 35 000 Euro liegen würden. Den Personalbedarf könne sie nicht nennen, entweder eine halbe oder eine ganze Stelle. Dies hänge von der Menge der Anfragen an, die den Landkreis nicht beträfen und an die Kommunen oder sonstige Zuständige weitergeleitet werden müssten.

"Wenn über das Tool mehr Rückmeldungen kommen, zeigt das doch, das die bisherigen Kanäle nicht ausreichen", meinte Lipp daraufhin. Er räumte aber auch ein, dass die Bürger "in der Regel" nicht wüssten, für was der Landkreis zuständig ist und für was die Kommunen.