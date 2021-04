Online-Zirkus aus Dornholzhausen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DORNHOLZHAUSEN - "Begleitet uns am Bildschirm virtuell in die Manege und holt euch den Circus in euer Wohnzimmer!" Mit diesen Worten laden René Ortmann, Chef vom Circus Rondel, und Alfons Casselly, sein Pendant vom Circus Jonny Casselly, gemeinsam zu einer besonderen und exklusiven Home-Circus-Show im Internet ein. Dabei werden die Zuschauer erfahren, wie die beiden verwandten Familien aus zwei verschiedenen Zirkusdynastien, die in der achten Generation Artisten sind, die Corona-bedingten Herausforderungen des vergangenen Jahres fernab von Scheinwerferlicht und Publikum gemeistert haben und noch immer meistern. Denn Live-Vorstellungen sind nach wie vor nicht möglich.

Momentan machen die insgesamt 36 Zirkusleute Station in Dornholzhausen, "aber unser Standort ist zurzeit unwichtig, weil wir ja keine Besucher empfangen dürfen", erklärt Ortmann. Extra für den Pressetermin haben sich die Artisten ihre Kostüme angezogen, denn es sollen Fotos im großen Zirkuszelt gemacht werden. "Alleine mal wieder im Kostüm zu stecken, das tut so gut!", bringt Antonio, der als Clown auftritt, die Gefühle des ganzen Teams zum Ausdruck. Es liegt ein wenig Lampenfieberstimmung in der Luft und alle sind unter der Regie von René Ortmann, der wie Alfons Casselly in einem klassischen Zirkusdirektorenkostüm beeindruckt, höchst professionell bei der Sache, damit ein richtig gutes Foto gemacht werden kann.

Bis zum Ausbruch der Pandemie begeisterten die Mitglieder des Circus Rondel Schulkinder sowie kommunale und private Träger der Jugendarbeit mit ihren Circus-Projektwochen - und das schon seit 1994.

Dabei erleben die Kinder und ihre Familien unvergessliche Tage, die lange in Erinnerung bleibt, denn die Kinder haben bei der Abschlussvorstellung ihren eigenen großen Auftritt in der Manege, ganz wie "echte" Zirkuskinder. "Dies alles fiel im März 2020 plötzlich komplett weg. Die Corona-Pandemie stellt seitdem eine unmittelbare Existenzbedrohung für uns dar. Unsere Kreativität und unser Überlebenswille sind seitdem mehr denn je gefragt", beschreibt Alfons Casselly die Situation seit über einem Jahr. Also rückten die beiden sowieso miteinander verwandten Familien noch enger zusammen: "Da wir nicht stillstehen wollen und können, haben wir nach Lösungen gesucht und beispielsweise einige gemeinsame Aktionen in Form von kleinen akrobatischen Einlagen an Schulen, Auftritten in einem Autocircus oder unsere Teilnahme bei RTL 'Das Supertalent' durchgeführt", ergänzt René Ortmann.

Für die Osterzeit haben sich die Circusleute jetzt etwas ganz Besonderes und Aufregendes überlegt: "Wir möchten Euch virtuell in unseren Circus und in unser Leben einladen, Euch zeigen, wie wir das vergangene Jahr ohne die wöchentlichen Schulprojekte erlebt haben und Euch einen noch nie da gewesenen Einblick in unser Privatleben gewähren!" Dazu hat ein professionelles Filmteam eine spannende Hintergrunddokumentation und eine Circus-Show mit atemberaubender Artistik, Clownerie und Zauberei mit den Akteuren aus den beiden Circussen gedreht. "Mit dabei sind unsere erfolgreichen Artisten vom ,Supertalent', eine Artistin, die mit ihrer Tuchakrobatik bereits in Monte Carlo und Las Vegas begeisterte, Einblicke in unser Leben und natürlich unsere Tauben und Ponys", machen die beiden Circus-Chefs Lust auf eine sicherlich nicht alltägliche und abwechslungsreiche Streaming-Show, bei der sich die sechste, siebte und achte Generation der Zirkusfamilien präsentiert. Auch einige Mädchen und Jungen, die vor Corona an verschiedenen Schulprojekten teilgenommen haben, werden dabei sein, um ihre Show-Acts vorzuführen.

Wenn Familien mit ihren Kindern in den Osterferien schon nicht in den Circus gehen können, haben sie so die Möglichkeit, sich den Circus nach Hause zu holen. Zugleich unterstützen sie damit das Fortbestehen der beiden Familienunternehmen. "Wir hoffen natürlich, dass wir so viele Tickets wie möglich verkaufen, damit es uns auch nach Corona noch weitergeben wird", unterstreicht René Ortmann. Sein Cousin Alfons Casselly ergänzt: "Denn das hier ist nicht nur unser Beruf, das ist unser Leben!" Die Streaming-Show wird am Ostermontag, 5. April, und am Sonntag, 11. April, jeweils um 16 Uhr sowie am Samstag, 17. April, um 18 Uhr über die Internetseite www.circus-for-kids.de ausgestrahlt.

Pro teilnehmenden Zuschauer freuen sich die Artisten über ein gelöstes Ticket in Höhe von 7,95 Euro (inklusive Bearbeitungsgebühr). "Selbstverständlich überlassen wir es Euch, wie viele Karten ihr zusätzlich lösen möchtet, um uns zu unterstützen und damit einen wichtigen Beitrag zu leisten, die Existenz zweier Circusfamilien zu sichern", sagen die beiden Circus-Chefs. Die Tickets sind im Online-Vorverkauf unter www.circus-for-kids.de erhältlich.