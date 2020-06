Ortstermin in Königsberg: "Windräder hier nicht hinnehmbar"

Bürgermeisterin Patricia Ortmann mit Vertretern der Vereine, der Bürgerinitiative und der Gemeindegremien mit dem umstrittenen Windkraft-Vorranggebiet "Helfholz" im Hintergrund. Foto: Waldschmidt

Biebertal (wh). Vor dem Mediationstermin beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel am 19. Juni verschaffte sich Bürgermeisterin Patricia Ortmann (parteilos) mit Vertretern der Vereine und der Gemeindegremien einen aktuellen Eindruck über das umstrittene Vorranggebiet "Helfholz" bei Königsberg, für das der Projektentwickler Juwi Windräder plant. Fazit: Der Standort "Helfholz" sei dafür nicht geeignet.

Die Gemeinde lehnt das Vorranggebiet wegen der hohen Arten- und Naturschutzkonflikte, der Überbelastung der Bevölkerung, der massiven Beeinträchtigung des Naherholungsgebietes um den Dünsberg und der möglichen Gefährdung der Trinkwasserversorgung ab. Außerdem entstehen aktuell 33 Wohneinheiten auf dem Areal der ehemaligen Grube Königsberg, die dann Sichtbeziehung zu den Windrädern hätten. "Für die Gemeinde ist es nicht hinnehmbar, dass hier Windräder entstehen", betonte Bürgermeisterin Ortmann.

Deshalb hat die Gemeinde gegen den Teilregionalplan Energie Mittelhessen geklagt, in dem Vorranggebiete für erneuerbare Energien festgelegt sind. Während des Verfahrens war die Gemeinde nicht mit dem Versuch erfolgreich, das Vorranggebiet aus dem Teilregionalplan herausnehmen zu lassen. Das VGH hatte vorgeschlagen, bei einem Mediationsverfahren nach einer Lösung zu suchen. Nun steht am kommenden Freitag ein erster Termin an.

Treffpunkt war die "Baumelbank" gegenüber dem Königsberger Sportplatz, der einen herrlichen Blick auf das "Helfholz" und den Dünsberg bietet. Vor Ort waren die Ortsvorsteher von Königsberg und Frankenbach, Marie-Luise Sonneborn und Klaus Bloch (beide Freie Wähler), Vertreter des Nabu Rodheim-Bieber, des Vogel- und Naturschutzvereins Königsberg, von "Biebertaler Natur erleben und bewahren", des Dünsbergvereins und der Bürgerinitiative "Königsberger Gegenwind" sowie Gemeindevorstandsmitglied Carina Jung (Freie Wähler) und Bauausschussvorsitzender Jürgen Purrucker (CDU).

Der Vorsitzende des Dünsbergvereins, Cenneth Löhr, erläuterte, dass bei einer Höhe des "Helfholzes" von 350 Metern mit 250 Meter hohen Windrädern etwa die Höhe des Dünsberges erreicht werde. Zudem würden Bodendenkmäler zerstört, da für die Windräder eine tiefe Gründung erforderlich sei. Auch die Wildkatzenpopulation werde gefährdet. "Das Naherholungsgebiet Dünsberg ist wichtig für die Menschen in unserer Region. Das Gesamtbild wird durch Windenergieanlagen stark gestört", betonte Löhr.

"Im ,Helfholz' brütet der Rotmilan, und der Schwarzmilan wurde gesichtet, Waldschnepfen sind beheimatet, außerdem gibt es Fledermäuse im Steinbruch und im Waldbereich", ergänzte die Vorsitzende der "Bürgerinitiative Königsberger Gegenwind", Dr. Anne Schmidt.

Ortsvorsteher Bloch forderte, die Landschaft so zu belassen wie sie ist, denn es gelte, nicht nur das Grundwasser, sondern auch das die Bäche speisende Oberflächenwasser zu schützen. Auch der Uhu habe dort sein Jagdrevier. Sollte die Mediation keinen Erfolg haben, wird die Gemeinde am Klageweg festhalten.