Osterbräuche lebendig halten

Auch wenn es nicht so wirkt, das Foto ist corona-konform: Die vier Landfrauen aus Niederkleen erinnern sich an alte Osterbräuche und freuen sich schon aufs Fest : Doris Finholdt und ihre Mutter Luise Eisenhardt sowie Ottilie Gatzert und Inge Krill.(v. l.). Foto: Rieger

NIEDERKLEEN - Schöne alte Osterbräuche - im ländlichen Raum wurden sie bis vor wenigen Jahrzehnten vielfach noch intensiv gepflegt. Mancher Brauch ist auch heute noch bekannt und beliebt. Besonders die Landfrauen halten solche Traditionen aufrecht. Vier Frauen aus drei Generationen Niederkleener Landfrauen erinnern sich und erzählen.

"In den 90er Jahren entdeckten wir beim Ausräumen unseres Dickwurzkellers ein paar Flaschen mit Osterwasser, das mein Uropa vermutlich in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen dort gelagert hatte", berichtet Doris Finholdt. Der Brauch, ganz früh am Ostersonntag an einen Bach oder eine Quelle zu gehen, um dort Wasser in Flaschen zu füllen, war weit verbreitet. So auch in Niederkleen: Inge Krill weiß heute noch, wo die Quelle für das Osterwasser lag: "Das war natürlich im sogenannten Osterfeld, einer Ecke im Wald in Richtung Lang-Göns, wo es einen Osterbrunnen und eine Osterquelle gab. Das Wasser dort läuft immer noch, aber heute geht wohl keiner mehr dorthin!" Das abgefüllte Osterwasser, so erinnert sich Luise Eisenhardt, die Mutter von Doris Finholdt, wurde bei Entzündungen gerne benutzt: "Es wurde auf Läppchen gegeben, die auf die entzündeten Stellen gelegt wurden. In kleinen Mengen getrunken, sollte es auch gut für die Gesundheit sein." Tatsache ist, dass das Osterwasser aus dem Dickwurzkeller nach vielen Jahrzehnten noch einwandfrei war: "Wir haben es probiert, es war noch ganz frisch, hatte es doch die vielen Jahre im dunklen und kalten Keller gelagert", sagt die Landfrau. Auch in den entbehrungsreichen Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg sei dieser Brauch im Dorf noch durchaus lebendig gewesen. Das bestätigt auch Ottilie Gatzert, die mit 90 Jahren die älteste im Landfrauenquartett ist: "Man ging ganz alleine zur Quelle, vor oder bei Sonnenaufgang, man musste auf dem ganzen Weg schweigen und durfte niemandem von diesem Gang erzählen", erklärt die alte Dame. "Dreimal gegen den Strom, dreimal mit dem Strom und wieder dreimal gegen den Strom", so musste das Wasser abgefüllt werden. "Da war was dran an dem Osterwasser", betont sie. Als Kind oft hingefallen, half ihre Großmutter in solchen Fällen mit dem Auswaschen der Wunden mit Osterwasser, damit diese schnell abheilten. Überwiegend seien es Frauen gewesen, die diesen Brauch pflegten, oft waren sie noch sehr jung. Denn mit dem Wasser sollten nicht nur körperliche Gebrechen geheilt werden, es galt auch als Instrument der Partnervermittlung: "Heimlich wurde der Herzallerliebste mit dem Osterwasser besprengt, damit er sein Mädchen erhört, er durfte davon aber nichts merken", schmunzelt sie.

Osterbuchs zum Sammeln

Die Eier wurden früher mit Zwiebelschalen oder Rote-Bete-Saft gefärbt. Die Kinder durften sie suchen. In dem Zusammenhang steht der alte Brauch des "Hasenpfeifens" am Ostersonntag: Die Mädchen trugen zum Sammeln der österlichen Leckereien ein Osterkörbchen, die Jungen einen Blechbehälter, der vor den Bauch gebunden wurde. Man hatte eine Trillerpfeife dabei. Damit musste "dem Hasen gepfiffen" werden. Die Kinder gingen zu Nachbarn und Verwandten, wo die Erwachsenen es dann gerne spannend gestalteten. Nachdem dem "Has' gepfiffen" worden war, folgten von den Erwachsenen Sprüche wie "Ich habe ihn noch gesehen", "Jetzt hat der Has' gelegt" oder "Ja kuck, da läuft er!"

"Dann musste ich suchen gehen, die Eier und Süßigkeiten waren in den Gärten, in einer Ecke des Hofes oder bei schlechtem Wetter in den Scheunen versteckt", erzählt Doris Finholdt. Mitunter habe sie früher 13 bis 14 Stellen angelaufen, "da war die Schüssel voll!"

Hatte man erst einmal die Eier eingesammelt, ging es zum "Eierschibbeln" oder "Eierschanzen" auf eine Wiese. In Niederkleen wurde dieser Brauch gerne auf der Wiese "Die Schleif " ausgeübt: Wessen Ei am weitesten flog oder rollte, ohne dass es kaputt ging, hatte gewonnen und bekam die Eier der anderen Teilnehmer. "Ganz Ausgebuffte, meistens waren es die Buben, hatten vorher Kalkeier bunt angemalt und gewannen damit dauernd, denn diese Eier konnten ja nicht kaputt gehen", lacht Ottilie Gatzert. "Viele hatten direkt Salz und Senf dabei, wenn die Eier nicht völlig zertrümmert waren, wurden sie gleich vor Ort gegessen", ergänzt Inge Krill. So habe sie es mit ihren Kindern und Enkeln auch noch gemacht. Eine "Osterbuchs" zum Sammeln der Eier und Süßigkeiten, die ihr Ehemann als Kind benutzte, besitze ihr Sohn heute noch. Am Ostermontag gab es dann oft Grüne Sauce mit den gesammelten Eiern.

Früher seien um die Osterzeit auch oft die Mädchen versteigert worden, dieser Brauch ist Luise Eisenhardt noch aus Ebsdorfergrund und Rauischholzhausen bekannt. In Niederkleen wurde er nicht gepflegt. Dafür gab es in den Ortschaften in der Region an Ostern Tanzveranstaltungen.

Inge Krill hat noch in Erinnerung, dass am Gründonnerstag "die alten Leute" zum Abendmahl in die Kirche gingen.

Was ist von diesen Bräuchen in Niederkleen übrig geblieben? "In den Familien führen wir mit den Enkelkindern oder Kindern guter Freunde das Hasensuchen fort", berichten die Landfrauen. Oft würden die Eltern auch heute noch bei einem Sonntagsspaziergang an Ostern unterwegs heimlich Eier verstecken, die von den Kindern dann mit großem Hallo entdeckt werden.

"Corona verhindert nun schon im zweiten Jahr Aktivitäten wie das Hasenpfeifen, denn sicherheitshalber laden wir niemanden ein und bringen auch den Kindern in der Nachbarschaft nichts, damit nichts eingeschleppt wird", bedauern die vier Landfrauen. Bei Finholdts kommen die zwei Enkel dann aber doch zum Nestsuchen, "das ist ja erlaubt!"