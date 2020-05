Ovag lässt Straßen und Orte fotografieren

Derartige Autos der Firma Cyclomedia aus Wetzlar sind im Auftrag der Ovag auch im Landkreis unterwegs. (Foto: Ovag)

KREIS GIESSEN - (red). Im Versorgungsgebiet der Ovag wird in den nächsten Wochen ein Fahrzeug mit Kamera auf dem Dach auffallen, das durch die Straßen fährt und Panoramabilder und Laserscans aufnimmt. In Auftrag gegeben hat das die Ovag Netz GmbH, der Verteilnetzbetreiber im Netz der Ovag, die Aufnahmen macht die Firma Cyclomedia aus Wetzlar. Deren Kamera-Autos sind bis Ende August auch in einigen Kommunen im Landkreis Gießen unterwegs, soweit diese direkt oder indirekt von der Ovag Netz GmbH versorgt werden.

So entstehen sogenannte „Cycloramas“, also hochauflösende, georeferenzierte und dreidimensionale 360 Grad-Panoramabilder, die für Visualisierung, Messung und Planung einen sehr genauen Blick auf die tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort ermöglichten, heißt es in einer Pressemitteilung. So könnten Arbeitsprozesse zeitsparender und kostengünstiger erledigt werden, der Kundenservice verbessere sich und auch die CO2-Bilanz, denn es fielen Fahrten zum jeweiligen Einsatzort weg.

Einige Beispiele für Themen, die mit den Fotodaten schneller und unkomplizierter bearbeitet werden können, seien Prozessautomatisierung, Hausanschlussplanung, effiziente Beleuchtungskonzepte (zum Beispiel im Zuge der LED-Umstellung der Straßenbeleuchtung), Beweissicherungen bei Bauarbeiten und Entstörungsarbeiten.

Beim Erstellen der Aufnahmen würden selbstverständlich die hohen Datenschutzauflagen eingehalten. Daher würden Gesichter und Autokennzeichen unkenntlich gemacht, bevor die Ovag Netz GmbH die Bilder erhält.

Die so erfassten Informationen stehen den Mitarbeitern der gesamten Ovag-Gruppe für die Erfüllung dienstlicher Aufgaben zur Verfügung, also den Bereichen, die für das Strom- und Wassernetz sowie für die Planung von EEG-Anlagen wie Fotovoltaik- und Windkraftanlagen zuständig sind. Für Rückfragen und Anregungen kann man sich per E-Mail an befahrung@ovag-netz.de wenden.