Pandemie: Inzidenz im Landkreis sinkt wieder

106 weitere Neuinfektionen meldet der Landkreis Gießen am 2. April. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter. Symbolbild: dpa

KREIS GIESSEN /N - Kreis Giessen (red). Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Gießen ist (Stand 2. April) auf 195,8 gesunken, am Vortag lag sie noch bei 262,7. 106 Neuinfektionen wurden seit Donnerstag verzeichnet. Nach wie vor sind 327 Kreisbürger an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. 47 Personen werden stationär behandelt. Es gibt 1148 (1293) aktive Corona-Fälle. Folgende aktive Fälle (in Klammern der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert) sind zu verzeichnen: Allendorf/Lda. 7 (49,2), Biebertal 21 (39,8), Buseck 44 (124,2), Fernwald 41 (144,7), Gießen 483 (258,3), Grünberg 74 (169), Heuchelheim 26 (115,1), Hungen 59 (238,2), Langgöns 33 (51,3), Laubach 126 (520,9), Lich 43 (137,7), Linden 34 (91,7), Lollar 59 (155,2), Pohlheim 89 (198,5), Rabenau 18 (79,4), Reiskirchen 71 (351,3,1), Staufenberg 32 (118), Wettenberg 33 (119,3). Seit dem ersten Fall Ende Februar 2020 wurden 10 514 (10 408) Corona-Fälle verzeichnet. 8894 (8878) Personen gelten als genesen.