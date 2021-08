"Papalala"-Macher bringen Rockmusik zurück nach Treis

"RockZone" heizten die Stimmung so richtig an. Foto: Zylla

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

TREIS - "Endlich wieder Rockmusik unter freiem Himmel. Wie geil ist das denn?", fragte Dirk Wallenfels zufrieden die Besucher des ersten Treiser Open-Air-Konzerts. Diese antworteten mit lang anhaltendem Jubel. Wallenfels und sein Team vom Verein "Kunst und Kultur" (KuK) hatte eine Alternative zum "Papalala"-Festival auf die Beine gestellt, das Pandemie-bedingt nicht stattfinden kann. Die Stimmung auf dem Festplatz vor der Sport- und Kulturhalle war sehr ausgelassen, daran hatte auch das gute Wetter einen Anteil.

Hygienekonzept

Klar, ohne Hygienekonzept ging es auch hier nicht: Am Eingang wurde man registriert. Maske tragen war angesagt, sobald man nicht an den mit Abstand aufgestellten Bierbänken saß. Reingelassen wurde nur, wer entweder genesen oder geimpft ist oder einen negativen Coronatest vorweisen konnte. Diszipliniert hielten sich die Besucher an die Vorgaben, denn das war schließlich besser, als gar nicht abrocken zu können.

"Ist echt mal wieder schön, vor einem Publikum zu spielen", meinte der Sänger und Bassist der Hardrocker von "Toccata", die das Konzert mit eigenen Progressive-Metal-Songs eröffneten. Einige wenige Zuhörer trauten sich mit Maske vor die Bühne und tanzten mit. Die Bierbankdisziplin wurde jedoch im Großen und Ganzen eingehalten. Das kleine Festival hatte so eher was von einem Biergarten. Auf einen "Moshpit" und massenhaftes Tanzen vor der Bühne verzichteten alle einvernehmlich.

Fotos "RockZone" heizten die Stimmung so richtig an. Foto: Zylla "Toccata" eröffneten das erste Treiser Open-Air-Konzert. Die Band steht für Hardrock und Progressive Metal. Foto: Zylla 2

Nach "Toccata" sollte eigentlich der Headliner "RockZone" folgen, doch Dirk Wallenfels überraschte die Rockfans - auf positive Weise, denn die Gelnhäuserin Emily aus der neunten Staffel "The Voice Kids" hatte einen unangekündigten Gastauftritt. Die 13-Jährige trat im Frühjahr in der Sat1-Sendung gegen "RockZone" und mit einem weiteren Teilnehmer (Ibrahim) bei einem Battle an. Dort coverten sie zusammen den Song "Big in Japan" von der Band "Alphaville" und begeisterten dabei sowohl das Publikum als auch die Jury. Am Ende kamen alle ins Finale der Casting-Show.

Als Emily auf der Treiser Bühne loslegte, war ihre kraftvolle Stimme vermutlich im ganzen Ort hörbar und sorgte wohl auch beim härtesten Rocker auf dem Festplatz für Erstaunen. Die Gespräche an den Tischen stoppten, fast alle Gäste schauten gebannt und sprachlos zur Bühne, als die 13-Jährige ihre einzigartige Stimme für bekannte Pop-Balladen nutzte, die sich nicht vor dem Original verstecken mussten. "Leute, war diese Stimme ein Brett oder was", wollte Dirk Wallenfels im Anschluss vom Publikum wissen, das darauf hin erneut tosenden Applaus spendete.

Selbstverständlich war die Begeisterung ebenso groß, als "Hessens vielleichte jüngste Punkrock-Band" die Bühne betrat. Die Musiker von "RockZone" kommen aus Treis, Staufenberg und Odenhausen/Lahn. Ob "Rage against the machine" oder "System of a down" - die Teenager trafen den Geist der Rocklegenden ausgezeichnet und verpassten den Songs einen ganz eigenen Anstrich. Da hielt es kaum noch jemand auf den Plätzen.

Party läuft

Als dann so langsam die Dunkelheit einsetzte, übernahmen "M.O.R.Z.E" aus Allendorf/Lumda das Ruder und hielten die Party in Treis mit weiteren Rock-Covern am Laufen. Am Ende waren sich wohl alle einig: Die Open-Air-Variante von "Papalala" war mehr als nur ein Kompromiss für Künstler und Publikum.