Partnerwechsel im Gießener Kreistag

KREIS GIESSEN - Kreis Gießen. 41 Sitze und damit eine Stimme Mehrheit hatte die Koalition aus SPD, Grünen und Freien Wählern (FW) in den vergangenen fünf Jahren. Nach der Kommunalwahl im März könnten die drei Fraktionen mit einer komfortableren Mehrheit weiter regieren - doch derzeit sieht es nicht so aus, als würde das Bündnis fortgesetzt. Stattdessen wollen CDU, Grüne und FW in Koalitionsverhandlungen einsteigen. Dafür haben sich die Grünen bereits am Mittwochabend ausgesprochen, CDU und FW folgten am Donnerstagabend.

Als stärkste Kraft habe man alle Fraktionen zu Gesprächen eingeladen, "mit denen wir uns grundsätzlich eine Zusammenarbeit vorstellen können. Neben Grünen und Freien Wählern waren das auch noch die SPD und die FDP", sagte CDU-Spitzenkandidat Christopher Lipp auf Anfrage dieser Zeitung. Das Klima sei "sehr gut" gewesen, mit Grünen und FW habe man anschließend vertiefende Gespräche geführt. Die sechsköpfige CDU-Sondierungskommission empfahl am Donnerstagabend Kreistagsvorstand und -fraktion die Aufnahme von Verhandlungen mit Grünen und FW. Man habe eine gute inhaltliche und persönliche Basis für eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit in den nächsten fünf Jahren gefunden, so die Christdemokraten.

"Es muss atmosphärisch stimmen", betonte Lipp. "Man muss sich mit den Personen, die einem gegenüber sitzen, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit über die nächsten fünf Jahre vorstellen können." Zudem brauche es in einer Koalition eigenen Gestaltungsspielraum und die Gewissheit, "dass die Zukunftsidee grundsätzlich geteilt wird und man gemeinsam klare Vorstellungen davon entwickelt, wie der Kreis Gießen in den nächsten fünf Jahren politisch gestaltet werden kann".

Geknirscht habe es in der bisherigen Koalition nicht, sagte Christian Zuckermann, Fraktionsvorsitzender der Grünen auf Anfrage. Bei den Sondierungsgesprächen sei es darum gegangen, neben den Schnittmengen besonders die Gestaltungsmöglichkeiten grüner Themen auszuloten. Mit den Sozialdemokraten könne man "die eigenen Akzente nicht so stark umsetzen", wie gewünscht, so Zuckermann. Die Ideen von CDU und FW für einen in die Zukunft ausgerichteten Landkreis würden die Vorstellungen der Grünen am stärksten ergänzen.

Das gute Wahlergebnis seiner Partei - die Grünen wurden mit 21,3 Prozent zweitstärkste Kraft - zeige, dass sich die Wähler mehr Klimaschutz wünschten. "Neue Impulse insbesondere bei den Themen Klimaschutz, Umwelt- und Naturschutz sowie Digitalisierung müssen deutlich stärker in den Fokus rücken", fordern die Grünen in einer Pressemitteilung. Zudem müssten "bereits begonnene, wichtige Initiativen weitergeführt werden", etwa Sanierungen und Verbesserungen bei den Ausstattungen der Schulen oder das Schaffen von bezahlbarem Wohnraum sowie die Förderung des ländlichen Raums.

Am 26. September steht die Landratswahl an. In den bisherigen Gesprächen mit CDU und FW habe man sich darauf verständigt, dass es im Falle einer Koalition allen Fraktionen frei stehe, einen eigenen Kandidaten zu stellen, berichtete Zuckermann. "Wir wollen in jedem Fall ein Angebot machen. Das wäre aber auch mit der SPD als Partner so gewesen."

Die Gespräche seien "gut, harmonisch, offen und transparent" verlaufen, befand FW-Kreisverbandsvorsitzender Kurt Hillgärtner. Dabei habe man viele Überschneidungen bei den Themen ausmachen können, auch wenn es im Detail auch manche andere Auffassung gebe. Insgesamt seien alle daran interessiert, "die Themen der Zukunft, wie Klima, Digitalisierung und Bildung, nach vorne zu bringen". Um Posten sei es dabei noch nicht gegangen: "Uns interessieren erst mal nur die Sachthemen." Ob die FW einen eigenen Kandidaten für die Landratswahl aufstellen, steht derweil noch nicht fest, man wolle zunächst abwarten,. "Wenn wir einen Kandidaten stellen, dann wollen wir auch gewinnen", betonte Hillgärtner.

"Wir finden das bedauerlich", sagte SPD-Fraktionsvorsitzende Sabine Scheele-Brenne angesichts der Entscheidung von Grünen und FW, sich einen neuen Partner suchen zu wollen. "Wir hätten ein Interesse daran gehabt, die bisherige Koalition weiter zu führen. Aber das soll jetzt nicht sein." Sie erwarte, dass bei den Koalitionsverhandlungen "die eine oder andere Kröte geschluckt werden" müsse und verwies auf CDU-Kritik an der Ersten Beigeordneten Dr. Christiane Schmahl (Grüne). "Ich denke auch nicht, dass die CDU damit einverstanden sein wird, die Kreisumlage zu erhöhen, um den finanziellen Mehrbedarf zu decken."

Sollte die Koalition aus CDU, Grünen und FW zustande kommen, müssten die Sozialdemokraten nach zehn Jahren in die Opposition und wären dort die stärkste Kraft. Die Aufgabe, so Scheele-Brenne, sei es dann unter anderem, "dafür zu sorgen, dass Klimapolitik alltagstauglich bleibt - also für jedermann umsetzbar und bezahlbar ist". Warum sich die bisherigen Partner offenbar gegen eine Fortsetzung der Koalition entscheiden, darüber könne man nur spekulieren. Möglicherweise, so die Fraktionsvorsitzende, habe dabei auch die Landesregierung eine Rolle gespielt.

Die CDU sei bereit, Verantwortung im Landkreis zu übernehmen, teilten die Christdemokraten in einer Pressemitteilung nach der gemeinsamen Sitzung von Kreisvorstand und Kreistagsfraktion mit. Man freue sich, "mit den Grünen und den Freien Wählern starke Partner für eine mögliche Koalition auf Kreisebene gefunden zu haben". Ziel sei es, "dass der Landkreis Gießen seine Potenziale künftig besser nutzt und gut für die vielfältigen Herausforderungen der Zukunft aufgestellt ist".

Wie geht es jetzt weiter? Mit den positiven Beschlüssen ist der Startschuss für den Beginn von Koalitionsverhandlungen gegeben. Nach den Osterfeiertagen wollen CDU, Grüne und FW zu ersten Gesprächen im Rahmen der Koalitionsverhandlungen zusammenkommen. Diese werden aber vermutlich einige Zeit in Anspruch nehmen: "Da es ein Plan für die nächsten fünf Jahre werden muss, werden wir uns dafür alle Zeit nehmen, die wir brauchen", betonte Lipp.