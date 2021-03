Passionskonzert online mit „cantus aureus“

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Das Dekanat Kirchberg lädt ein zum Passionskonzert mit „cantus aureus“. Es kann online abgerufen werden am Palmsonntag, 28. März, ab 17 Uhr über die Webseite www.gießenerland-evangelisch.ekhn.de.

Das Programm „Liebe lebt auf“, das an Palmsonntag als halbstündiges Konzert im Videoformat erscheinen wird, will die Passionsthemen Leiden, Kreuz und Tod mit dem wiederkehrenden Leben, dem Frühling und der Freude verbinden.

Inspirationsquelle dafür ist das Gedicht „Karfreitag“ von Hermann Hesse. Darin beschreibt der Dichter das vorsichtige Erwachen der Natur und schließt mit den Worten „…und alle Gärten, Hügel sind Gethsemane und Golgatha.“ Dieses Gedicht ist im Konzert Grundlage einer Vokal-Improvisation – einer Spezialität von „cantus aureus“. Außerdem erklingen gregorianischer Gesang und Musik aus Frühbarock und Romantik über Texte aus der Bibel, aus Volksliedern und Gedichten.

Vokalquartett

Das Vokalquartett „cantus aureus“ besteht aus Kerstin Bauer und den Schwestern Dorotea, Karola und Sofia Pavone. Sie sind Absolventinnen renommierter Musikhochschulen (Frankfurt, Köln, New York, Bremen, Mainz) und haben schon viele Konzerte im In- und Ausland gegeben. Sopranistin Karola Pavone und Mezzosopranistin Sofia Pavone sind regelmäßig – so Corona erlaubt – im Opernfach zu erleben (unter anderem in Gießen, Basel, Frankfurt, Toulouse, Nancy, Gelsenkirchen) und widmen sich mit Hingabe und ihren jeweiligen Klavier-Duo-Partnern der Gattung des Kunstlieds.

Kerstin Bauers wandelbare Stimme ist sowohl im klassischen Bereich gefragt, als auch in Musicals, Pop und Rock. Kürzlich ist ihre erste Single erschienen: „Bridge“. Dorotea Pavone ist Kirchenmusikerin im Dekanat Kirchberg. Sie ist Gründerin und künstlerische Leiterin von „cantus aureus“. Das Bestreben der Programme, die sie entwirft, ist, unterschiedliche Themen und Stile zu einem aussagekräftigen Ganzen verschmelzen zu lassen.

Der virtuelle Eintritt zum Konzert ist frei, eine Spende zur Unterstützung der Kirchenmusik im Dekanat ist willkommen. Spenden gehen an die Evangelische Regionalverwaltung Oberhessen, IBAN:DE 3852 0604 1000 0410 0190, RT 3598, Abrechnungsobjekt 021 010.