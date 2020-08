Paten für Orgelpfeifen in Krofdorfer Margarethenkirche gesucht

Organistin Elke Kurth, Pfeifenpatin Barbara Herwig-Maitzen und Pfarrer Christoph Schaaf (v.l.) samt Patenschafts-Tabelle vor der frisch gestrichenen und gereinigten Orgel in der Margarethenkirche in Krofdorf. Im Juli hatte die Orgelfirma Hardt die 706 Pfeifen entnommen, gereinigt und gestimmt. Fotos: Meina/Schaaf (2)

Krofdorf-Gleiberg. Kästen, Farben, Zahlen, Buchstaben, Striche - was aussieht wie eine komplizierte wissenschaftliche Statistik, ist eigentlich eine simple Tabelle für Patenschaften. Eine ganze Wissenschaft steckt eher dahinter: Es geht um Orgelpfeifen.

Denn diese mussten nach 49 Jahren, in denen sie bereits in der Krofdorfer Margarethenkirche ihren Dienst ableisten, nun gereinigt werden. Und das war dringend nötig, wie Organistin Elke Kurth berichtet. "Es ist ja meistens so: Wenn man etwas nur so kennt, dann denkt man: ,Das passt schon'. Nachdem wir das erste Mal nach der Reinigung wieder auf der Orgel gespielt haben, merkten wir: ,Das passte gar nicht'", sagt sie mit einem Grinsen. Keine Wind- oder Nebengeräusche sind mehr zu hören, kein Geklapper oder schiefe Töne; viel weicher klinge das Orgelspiel jetzt, nachdem der ganze Staub und auch der Schimmel entfernt, die Pfeifen aus Metall wie Zinn, aber auch aus Holz nachgebessert wurden. Dafür mussten Ende Juni alle Pfeifen aus der fast 50 Jahre alten Orgel genommen werden - immerhin 706 Stück. Von den 2,40 Meter großen bis zu den sechs Millimeter kleinen Pfeifen - sie alle wurden von der Orgelbaufirma Hardt auf Herz und Nieren geprüft und anschließend gestimmt.

Die Kosten für das rund dreiwöchige Unterfangen wurden zwar bereits in den Haushalt der Kirchengemeinde eingestellt, rund 25 000 Euro sind aber nicht wenig. Deswegen hat sich der Vorstand die Idee mit der Patenschaft einfallen lassen. "Corona-bedingt können wir ja weder auf Konzerte noch auf Spenden in den Gottesdiensten hoffen. Also haben wir uns mit der Orgelfirma zusammengesetzt und überlegt, was man da machen kann", erklärt Pfarrer Christoph Schaaf.

Organistin Elke Kurth ist zufrieden mit dem neuen Klang der alten Pfeifen.

Herausgekommen ist ein sechsstufiges Patenschaftsmodell: Von zehn Euro für die kleinsten Versionen bis 60 Euro für die großen, aufwendigen Pfeifen reicht das Spektrum. Die Tabelle zeigt - ähnlich einer Klaviertastatur - die Töne und Register. Doch für welche Pfeife man sich entscheidet, dafür gibt es unterschiedliche Kriterien: Manche wollen mit der Tonleiter ihre Initialen "schreiben", manche Verschenken die Patenschaftsurkunden zu Geburtstagen oder Jubiläen; für andere steht die Zahl des Tones im Mittelpunkt.

Wie für Barbara Herwig-Maitzen, die sich für die 28 entschieden hat. "Die Zahl bedeutet viel für mich und außerdem wollte ich gerne die Kirche unterstützen. Ich liebe Orgelmusik und finde es spannend, jetzt ein Teil davon zu sein", sagt sie. Auch für Michael Schmidt und seinem Sohn Felix stand die Kirche im Mittelpunkt. Sie haben sich einen Ton aus der F-Reihe ausgesucht. Hier in der Kirche wurde Schmidt mit seiner Frau getraut, Sohn Felix 2007 getauft.

"Möglich ist es auch, eine ganze Harmonie oder einen Dreiklang vor Ort auszusuchen", erklärt Organistin Kurth. Geplant ist es, dass Paten vor einem Gottesdienst zu ihr oder ihrem Kollegen kommen können, und sich ihren Ton anhören. "Sobald es Corona zulässt, wollen wir auch einen Patenabend machen und jedem seine Pfeifen vorspielen." Wenn alle Töne vergeben sind - aktuell sind es 18 - und damit 16 438 Euro gespendet wurden, soll die Tabelle mit den Namen ausgehängt werden. "So wird man ein Teil dieser Kirche", wie Schaaf sagt. Aber nicht nur auf die inneren Werte kommt es bei der Orgel an, sondern auch auf die äußeren. So entschieden sich Schaaf und sein Team kurzerhand, die Orgel zusätzlich zu streichen und aus dem Lindgrün ein helles Grau zu machen, wie es schon im Rest der Kirche zu sehen ist. "Die Orgel wirkte lange wie ein Fremdkörper, jetzt passt sie farblich in die Kirche", zeigt sich der Pfarrer zufrieden.

Kein Fremdkörper mehr

Rückblick: Anfang der 2000er Jahre wurden die Margarethenkirche und die Katharinenkirche in Krofdorf-Gleiberg komplett saniert - für über 100 000 Euro. Dabei erhielt der Großteil der Wände auch die mit dem Denkmalschutz abgestimmte Farbe in "Lichtgrau". Nur die Orgel blieb außen vor. Eine komplette Reinigung, die eigentlich nach 20 bis 25 Jahren gemacht werden soll, wollte man sich aufgrund der ohnehin schon hohen Kosten damals nicht auch noch zumuten. Als 2010 dann aber Professor Johannes Schreiter das Kirchenfenster zwischen der Orgel anfertigen sollte, empfand auch er das Lindgrün als Störfaktor, wie sich Schaaf erinnert. "Jetzt wirkt das Ganze viel harmonischer", so das Urteil des Pfarrers.

Die Einweihung der Orgel im kleinen Kreis ist für die Gottesdienste am Samstag, 12. September, ab 18 Uhr und am Sonntag, 13. September, ab 10 Uhr geplant.