Per Ventilator zu guter Luft im Klassenraum

Professor Hans-Martin Seipp lässt Kunstnebel in die Mensa der Clemens-Brentano-Europaschule am Standort Allendorf/Lda. strömen, um die Wirkungsweise der Abluftventilatoren anschaulich zu machen.

KREIS GIESSEN - Es zischt, es qualmt, es riecht wie in der Disco. Der Kunstnebel hüllt aber keine Tanzfläche ein, sondern die Schulmensa der Clemens-Brentano-Europaschule am Standort Allendorf/Lda. Erster Kreisbeigeordneter Christopher Lipp (CDU) drückt einen Knopf, surrend läuft in einer Fensteröffnung ein Ventilator an. Der Kunstnebel ist Teil eines Praxistests: Fachleute der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) und des Servicebetriebes des Landkreises Gießen arbeiten gemeinsam an der Verbesserung der Belüftungssituation in den Schulen, um in Corona-Zeiten einen ausreichenden Luftaustausch zu ermöglichen - ganz ohne unangenehmen Durchzug für die Personen im Raum. Der Landkreis Gießen testet dafür im Rahmen eines Modellprojektes ein von der THM weiterentwickeltes Abluftventilatorensystem zur effektiven Belüftung von Klassenräumen. Die verantwortlichen Professoren Hans-Martin Seipp und Thomas Steffens haben das Konzept in der jüngsten Sitzung des Kreistagsausschusses für Schule, Bauen, Planen und Sport vorgestellt.

"Mit viel Interesse haben wir die Untersuchungen der THM zum Stoßlüften von Klassenräumen mittels Abluftventilatoren verfolgt und sind auf große Kooperationsbereitschaft gestoßen", berichtete Lipp, der auch Schuldezernent ist. Das Team um Seipp und Steffens vom Fachbereich "Life Science Engineering" beschäftigt sich mit der Frage, wie virustragende Aerosole und CO 2 in der Raumluft wirkungsvoll reduziert werden können.

Bei der Lüftung mittels gekipptem Fenster und Ventilator setzt das Team auf ein Prinzip, das sich ein physikalisches Phänomen zunutze macht - den sogenannten Coanda-Effekt: Durch das gekippte Fenster wird kalte Außenluft in einen Raum gesaugt. Das gekippte Fenster wirkt wie eine Rampe, die die Luft über die Köpfe der Menschen im Raum hinweg an die Decke und dann zur gegenüberliegenden Wand lenkt. Bevor sie zu Boden fallen kann, vermischt sie sich mit der warmen Raumluft und nimmt Wärme von Decke und Wänden auf. Ein Ventilator in dem am weitesten entfernten Fenster erzeugt eine kolbenähnliche Strömung durch den Raum. Diese sorgt dafür, dass während zwei der drei Betriebsminuten ausschließlich verbrauchte und potenziell belastete Raumluft durch die Ventilatoröffnung hinausbefördert wird. Bei einmaliger Lüftung zur Hälfte einer Schulstunde können so 50 bis 70 Prozent des Luftvolumens ausgetauscht werden. In der Pause wird dann erneut gelüftet. Auslöser ist dabei ein CO 2 -Sensor, der vollautomatisch das System in Gang setzt, das die Fenster kippt. Mit diesem System werde zudem der Temperaturunterschied nicht als so deutlich wahrgenommen, berichtete Seipp.

"Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass mit dem Einsatz von Abluftventilatoren potenziell virenhaltige Aerosole deutlich effektiver entfernt werden können als durch den Betrieb von mobilen Luftreinigern. Zudem sind mobile Luftreiniger im Gegensatz zu dem Abluftventilatorensystem nicht in der Lage, ermüdendes CO 2 zu entfernen und eine ausreichende Zufuhr von Sauerstoff zu ermöglichen", erläuterte Seipp. Und schließlich sorgten die mobilen Luftreiniger für einen permanenten Geräuschpegel. "Das macht Lehrer und Schüler mürbe."

Das getestete Abluftventilatorensystem ist nicht nur um ein Vielfaches preiswerter als derzeit ohnehin auf dem Markt extrem gefragte raumlufttechnische Anlagen, es kann auch aus üblichen technischen Komponenten zusammengestellt und leicht montiert werden. "Im Rahmen eines Pilotprojekts werden wir zunächst sieben Klassenräume mit dem Abluftventilatorensystem ausstatten und die Rückmeldungen der Schüler sowie der Lehrer aus dem Praxistest in unsere weiteren Entscheidungen einfließen lassen", erklärte Dezernent Lipp. Nach Auswertung und Rückmeldung der Schulen kommt eine Ausrüstung auch für weitere Schulen infrage.

Grundsätzlich ist in vielen Unterrichtsräumen an den 53 Schulen des Landkreises der Einsatz technischer Hilfsmittel zur Reduzierung der potenziellen Virenlast in der Raumluft nicht erforderlich - nämlich überall dort, wo eine effektive Fensterlüftung möglich ist oder die Gebäudetechnik bereits eine leistungsfähige Lüftung gewährleistet. "Wir unterscheiden zwischen drei Kategorien von Klassenräumen und halten uns dabei an die Handlungsempfehlungen des Umweltbundesamtes", erläuterte Lipp. Unter die erste Kategorie fallen Räume mit guter Lüftungsmöglichkeit - per Fensterlüftung oder Lüftungsanlage. Luftreinigungsgeräte sind hier nicht erforderlich. In die zweite Kategorie fallen Räume mit eingeschränkter Lüftungsmöglichkeit: In diesen Räumen kann der Einsatz von Luftreinigungsgeräten eine sinnvolle Unterstützung darstellen. In die dritte Kategorie fallen Räume, die gar nicht zu belüften sind und in denen aus innenraumlufthygienischer Sicht kein Unterricht stattfinden kann.

Alle Klassenräume an den Schulen im Landkreis Gießen, die in die zweite Kategorie fallen, seien bereits mit Luftreinigungsgeräten, Lüftungsanlagen oder Abluftventilatoren ausgestattet worden oder würden kurzfristig noch eine Ausstattung erhalten.

Wie Lipp im Ausschuss erklärte, sollen nun Räume der ersten Kategorie in den Blick genommen werden, die zum Beispiel keine guten Querlüftungsmöglichkeiten bieten oder aber an einer Straße liegen. "Priorität haben dabei Räume in Grundschulen."

Zur Verbesserung der Belüftungssituation in den Schulen habe der Landkreis in den vergangenen Monaten rund 650 000 Euro in Lüftungsanlagen und Luftreinigungsgeräte investiert. Für den Neueinbau corona-konformer raumlufttechnischer Anlagen an den Schulen wurden Förderanträge für eine Investitionssumme von rund 2,2 Millionen Euro gestellt. Für eine zentrale Lüftungsanlage für die neue Grundschule in Staufenberg liege bereits eine Förderzusage über 500 000 Euro vor.