Persönlich nur in Marburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Während der Kundenservice im Amt für Bodenmanagement (AfB) in Marburg wieder für Kunden aus den Landkreisen Gießen, Lahn-Dill und Marburg-Biedenkopf geöffnet hat, bleibt die Servicestelle in Gießen geschlossen. Um Wartezeiten zu vermeiden, sollte man unter 06421/3873-3100 einen Termin vereinbaren. Öffnungszeiten sind montags bis donnerstags von 8 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 15.30 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr oder nach Terminvereinbarung. Alternativen sind telefonische Beratung und Antragstellung per Post oder Mail an kundenservice.afb-marburg@hvbg.hessen.de.