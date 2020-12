„Perspektive von Behinderten bei Corona beachten“

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Zum Welttag der Menschen mit Behinderung am heutigen 3. Dezember fordern Maren Müller-Erichsen, Aufsichtsratsvorsitzende der Lebenshilfe Gießen, und Vorstand Dirk Oßwald, dass Menschen mit Behinderung an Corona-Entscheidungen beteiligt werden müssen: „Für Menschen mit Behinderung ist ihr Schutz vor Infektionen ebenso wichtig wie ihre Teilhabe und bedarfsgerechte Unterstützung. Daher muss ihre Perspektive gehört werden. Damit die Corona-Maßnahmen ihre besonderen Bedarfe berücksichtigen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Menschen mit Behinderung sind häufig besonderen Risiken ausgesetzt, da sie teils wegen Vorerkrankungen eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für schwere Krankheitsverläufe haben. Zudem können sie präventive Maßnahmen wie Abstandhalten oft schwieriger umsetzen, da sie häufig auch auf körpernahe Unterstützung durch wechselnde Personen angewiesen sind. Gerade zu Beginn der Pandemie waren sie durch die Schließung von Tagesstätten, Schulen sowie Werkstätten und mit Besuchsverboten lange Zeit in Wohnstätten und Familien isoliert. Das dürfe nicht wieder passieren.