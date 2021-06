Peter Neidel will Landrat im Landkreis Gießen werden

Peter Neidel geht für die CDU bei der Landratswahl ins Rennen. Foto: CDU-Kreisverband

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Kreis Gießen. Vom Berliner Platz zum Riversplatz: Diesen Umzug plant Peter Neidel für Januar 2022. Dann will der derzeitige Gießener Bürgermeister die Nachfolge von Anita Schneider (SPD) antreten und neuer Landrat werden. Der CDU-Kreisvorstand hat den Heuchelheimer am Freitagabend einstimmig nominiert. Für Ende Juni ist ein Parteitag geplant. Die Landratswahl findet zusammen mit der Bundestagswahl am 26. September statt. Bislang gibt es zwei weitere Bewerberinnen: Amtsinhaberin Schneider und Kerstin Gromes von den Grünen.

Neidel, Jahrgang 1969, kam in Gießen zur Welt und wuchs in Heuchelheim auf. Nach seinem Jurastudium arbeitete er zunächst als Rechtsanwalt und als Staatsanwalt, ehe er 2002 zum Richter ernannt wurde. Zuletzt war er Vorsitzender einer Großen Strafkammer am Landgericht. Neidel ist verheiratet und hat drei Kinder: zwei Söhne und eine Tochter. Seit 2009 ist er Mitglied in der CDU, wurde 2011 in Heuchelheim zum Vorsitzenden der Gemeindevertretung gewählt. Das Amt hatte er bis Dezember 2017 inne. Bereits im September 2016 hatte ihn das Gießener Stadtparlament zum vierten hauptamtlichen Dezernenten gewählt. Ab 1. November 2018 war Neidel dann Bürgermeister.

Als solcher galt er Beobachtern als logischer Kandidat bei der Oberbürgermeisterwahl in Gießen, wo nun Frederik Bouffier für die CDU antritt (siehe Seite 17). Darauf angesprochen, meint Neidel, dass "viel spekuliert" worden sei. "Man muss abwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Wir haben das beobachtet und abgewartet und uns so entschieden", lautet seine Antwort.

In der Kreispolitik hatte der 52-Jährige bis zur Kommunalwahl im März keine tragende Rolle gespielt. Er kandidierte erstmals für den Kreistag und erhielt bei der CDU die viertmeisten Stimmen. In der Folge nahm er an den Koalitionsgesprächen mit Grünen und Freien Wählern teil. "Ich sehe mich als Bürger dieses Landkreises. Ich war in Heuchelheim ehrenamtlich tätig und habe hauptamtlich in Gießen meine Erfahrungen gemacht. Auch als Landrat hätte ich mit Gießen zu tun, zumal viele Themen nicht an der Stadtgrenze aufhören", erklärt Neidel.

Früher Handballer

Bis zur Wahl sind es nicht einmal mehr vier Monate. Nicht viel Zeit, um sich bekannt zu machen. Der CDU-Kandidat stimmt zu, dass die Landrätin hier einen Vorteil hat. Dennoch glaubt er, als Richter und Gießener Bürgermeister auch einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht zu haben. "Zudem habe ich als Kind und Jugendlicher für die TSF Heuchelheim viel Handball gespielt, teilweise in der Ober- und Regionalliga. Aber mit Anfang 20 hatte ich eine schwere Schulterverletzung und musste diesen Sport aufgeben." Neidel ist heute noch "begeisterter Fan" und feuert zum Beispiel seine Tochter an. Als weitere Hobbys nennt er Fahrradfahren, Wandern und Fotografieren.

Zurück zur Politik: Die neue Koalition wolle einen Neustart in der Kreispolitik "und dazu gehört auch ein Neustart an der Spitze. Wir sehen da nicht die Schnittmengen mit Anita Schneider und deshalb sollte an der Spitze auch ein Vertreter der Koalition stehen", betont der Kandidat.

Fragt man Peter Neidel nach seinem Führungsstil, antwortet er: "Ich bin Sportler. Deshalb ist Teamfähigkeit eine wichtige Eigenschaft. Mir geht es um eine konstruktive Zusammenarbeit, nicht so sehr hierarisch geprägt."

Für den Wahlkampf gibt es noch keinen konkreten Plan. "Die Corona-Lage kann sich innerhalb weniger Wochen ändern. Deshalb werden Online-Veranstaltungen wohl ein maßgebliches Mittel", mutmaßt der CDU-Kandidat, der dennoch auf Veranstaltungen mit den Bürgern hofft. "Grundlage des Wahlkampfes ist der Koalitionsvertrag. Damit will ich Akzente setzen und gleichzeitig meine persönliche Eignung und Qualifikation herausstellen. Damit glaube ich, dass ich ein gutes Angebot mache."

Der CDU-Kreisvorstand ist davon anscheinend überzeugt. Kreisvorsitzender Professor #Helge Braun bezeichnet Neidel in einer Pressemitteilung als "idealen Landratskandidaten". Als Heuchelheimer mit hauptamtlicher Erfahrung in Gießen verbinde er "Stadt und Kreis in vorbildlicher Weise. Mit seiner herzlichen Art, seiner Sachkompetenz als Richter und seiner Verwaltungserfahrung als Bürgermeister ist er das ideale Verwaltungsoberhaupt für den Landkreis."