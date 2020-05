Pflegekräfte im Kreis Gießen berichten von ihrem Alltag

Florence Nightingale - Die Pionierin der modernen Krankenpflege

Heute vor genau 200 Jahren wurde Florence Nightingale geboren. Sie zählt zu den berühmtesten Frauen unserer Zeitgeschichte und gilt als die Ikone der Krankenpflege. Dank ihr bekam der Beruf der Krankenschwester erstmals die gesellschaftliche Anerkennung, die er auch verdient. Wohlbehütet wuchs sie in einem englischen Haushalt auf. Schon früh galt ihr Interesse den Armen, Schwachen und Kranken. So verwundert es wenig, dass sie im Alter von 25 Jahren eine dreiwöchige Ausbildung zur Krankenschwester begann. Gegen den Willen der Eltern. Krankenhäuser gab es zu dieser Zeit nur wenige. Wer krank war, wurde zu Hause gepflegt. Die hygienischen Bedingungen waren meist katastrophal. Die junge Frau erkannte schnell, dass in Sachen Krankenpflege vieles im Argen lag. 1850 übernahm sie erstmals die Leitung eines Pflegeheims. Dort wurden überwiegend Gouvernanten - so nannte man früher Kindermädchen - aufgenommen. Vier Jahre später brach der Krimkrieg, einer der grausamsten Stellungskriege der Weltgeschichte, aus. Die Zustände in den Feldlazaretten waren schockierend. Florence Nightingale hörte im entfernten London davon. Kurzerhand reiste sie auf die Krimhalbinsel, übernahm die Organisation der Krankenpflege und sorgte für eine bessere Sauberkeit. Dank ihrer Beharrlichkeit und ihres persönlichen Einsatzes rettete sie in diesem Krieg vielen Männern das Leben. Für die verwundeten Soldaten war sie die „Lady mit der Lampe“, weil sie abends oft noch mit einer Petroleumlampe nach den Kranken schaute. Ihr Denken war für damalige Verhältnisse sehr modern. Mit ihren bahnbrechenden strukturellen Änderungen verfolgte sie einen ganzheitlichen Ansatz in der Medizin. Nightingale sah nicht nur die Kranken, sondern schaute auch auf deren Lebensumstände. Später gründete sie eine Schule für Krankenschwestern, in der Krankenpflege zum Lehrberuf wurde. Alle Texte stammen von Ines Jachmann