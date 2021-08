4 min

Piks schon ab zwölf auch im Landkreis Gießen

Bund und Länder wollen, dass sich verstärkt junge Menschen im Alter von zwölf bis 17 Jahren impfen lassen. In den Schulen in Stadt und Kreis Gießen zählt man in dieser Altersgruppe immerhin 18 157 Personen.

Von Debra Wisker