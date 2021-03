Pilotprojekt: Eicheln-Sammeln für Walderhalt in Buseck

Lassen den Wald wieder wachsen (v.l.): Larissa Hildebrand, Rita Kotschenreuther, Jacob Thomaka, Dirk Haas und Manfred Weller. Foto: Zielinski

BUSECK - Dem Busecker Wald geht es, wie vielen anderen Wäldern in Deutschland auch, nicht gut. "Aufgrund zunehmender Trockenheit sterben immer mehr unserer Kiefern ab", bedauert Dirk Haas. Bereits seit Amtsantritt hat der Busecker Bürgermeister das zunehmende Waldsterben aus seinem Fenster heraus beobachten können. Mittlerweile seien einige Flächen komplett abgestorben. Der Grund hierfür, eine dem Klimawandel geschuldete Trockenheit. Pro Jahr würde die Gemeinde etwa 10 000 Bäume pflanzen. Was aber kann getan werden, um die Bevölkerung mehr für diese Problematik zu sensibilisieren?

Unter dem Motto "Wir lassen den Wald wieder wachsen - das nachhaltige Pilotprojekt" haben sich Hessen-Forst und der Technische Überwachungsverein (TÜV) Hessen zusammengetan, um vor allem Kindern, aber auch Vereinen und Privatpersonen den Wald etwas näher zu bringen. Die Idee hierzu stammt von Manfred Weller, der bereits seit 15 Jahren pädagogischer Leiter der "TÜV Kids" ist, einem Schulprojekt in Hessen, an dem sich bisher schon über 300 000 Kinder beteiligt haben.

Zunächst hat Weller, wie er in einem Pressegespräch im Waldgebiet Oberstruth berichtete, sich Anfang November vergangenen Jahres an die Busecker Klimamanagerin Larissa Hildebrand gewandt. Mitte des gleichen Monats wurden Rita Kotschenreuther, die als Försterin beim Forstamt Wettenberg für Waldpädagogik zuständig ist, sowie Revierförster Jacob Thomaka mit ins Boot geholt. Ziel der gemeinsamen Aktion ist es, zusammen mit dem örtlichen Kindergarten, der Grund- und der Gesamtschule große, gesunde Eicheln, die im Herbst von Eichen abgeworfen werden, zu sammeln.

Diese sollen bis zum Keimen in Pflanzpaletten aufbewahrt werden. Danach werden sie in ausgediente Tetrapacks umgesetzt, in denen sie lange Wurzeln bilden können. Damit die Erde nicht austrocknet, müssen sie zweimal pro Woche mit jeweils zwei Esslöffeln Wasser gegossen werden. "Dabei ist es wichtig, die Eicheln nicht irgendwo zu sammeln, sondern an geeigneten Stellen, die der Förster oder die Försterin kennen", betont Manfred Weller.

Kotschenreuther legt großen Wert darauf, dass die Aktion einen waldpädagogischen Rahmen erhält. Fragen, wie beispielsweise "Wie wächst ein Baum?" oder "Wie funktioniert Fotosynthese?" sollen beim Sammeln beantwortet werden. "Bäume sind Medizin für die Welt und unser Klima", weiß die Försterin. Und dieses Wissen möchte sie gerne an die Kinder weitergeben. Auch welche Produkte aus Holz hergestellt werden, soll den Mädchen und Jungen vermittelt werden. Vom Samen zur Pflanze, zum Baum, zum Alltagsgegenstand, wie Papier oder Treppe - so könne der Werdegang eines Baumes aussehen.

Nach dem Sammeln im Oktober und Eintopfen zwischen November und März gelte es, die kleinen Bäumchen bis Februar oder Herbst des Folgejahres zu pflegen. Gemeinsam sollen sie dann an einer vom Forstamt festgelegten Stelle gepflanzt werden. Der Termin werde der Wetterlage entsprechend festgelegt. In den folgenden Sommern gelte es dann, den sogenannten "Begleitwuchs" zu entfernen. "Die Bäumchen müssen die Möglichkeit haben, den Kopf oben behalten zu können", führt Kotschenreuther aus. Vor allem Brombeeren überwuchern gerne junge Pflanzen. Auf diese Weise will man nicht nur Interesse an dem heimischen Wald wecken, sondern auch für neue Bäume Sorge tragen.

"Wir müssen wieder Wald auf die Flächen kriegen", erklärt Jacob Thomaka. Ursprünglich habe man mal zwölf Prozent Fichten gehabt, nun sei ihre Anzahl auf einen niedrigen einstelligen Bereich gesunken. Auch der Buchenbestand habe massive Schäden erlitten. Bei einer Neupflanzung lege man Wert darauf, "gescheite Baumarten auf die Flächen zu bekommen." Zwar werde auch noch geradewachsendes Nadelholz benötigt, aber die Eiche sei der Baum der Wahl. 17 Hektar seien bereits künstlich verjüngt worden. Im Frühjahr sollen 10 000 neue Pflanzen hinzukommen. Eine Eichenkultur koste pro Hektar zwischen 20 000 bis 25 000 Euro an Pflege.

Geplant ist, das in Buseck ins Leben gerufene Pilotprojekt auf ganz Hessen auszuweiten. "Kinder sollen lernen, eine Beziehung zum Wald aufzubauen", betont Weller. "Es ist für uns die Gelegenheit, das Thema in das Bewusstsein der Kinder und somit auch ihrer Eltern zu bringen."

Den Wald sich selbst zu überlassen, wie von einigen gefordert wird, bezeichnet Kotschenreuther als "kontraproduktiv." Holz sei im Gegensatz zu vielen anderen Rohstoffen erneuerbar. Wichtig dabei sei allerdings, den regionalen Wertstoff Holz zu nutzen. Bürgermeister Haas ergänzt, dass ein neuer Baum immer die Chance bietet, mehr CO 2 aus der Luft zu binden. Hier gelte es mehr Akzeptanz in der Bevölkerung zu schaffen.

Ein Baum kann sehr alt werden. So beträgt die Lebensdauer einer Eiche beispielsweise zwischen 180 und 200, die einer Fichte zwischen 80 und 120 Jahren. Bis ein Baum richtig ausgewachsen ist, sind die Kinder von heute also nicht mehr in der Schule. Wer pflegt die Bäume dann? Vorgesehen ist, dass die Nachfolgeklassen Baumpaten werden. Unterstützt werden sie dabei vom Obst- und Gartenbauverein Alten-Buseck sowie dem Vogelschutzverein Buseck. Auch für Alten-Buseck und Beuern sind bereits Waldflächen für das Einsammeln vorgesehen.

"Da der Wald langsam wächst, müssen wir bei diesem Projekt in langen Zeiträumen an die Zukunft denken. Das ist Nachhaltigkeit. Erst die Enkel der heutigen Kinder können einmal Bäume ernten, die jetzt gepflanzt werden", heißt es im Flyer des Projektes.